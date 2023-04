Jelang Lebaran, Harga Cabai Rawit Merah Makin Pedas

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang Lebaran 2023, hampir semua kebutuhan pokok meroket di rata-rata pasar seluruh Indonesia. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah sebesar 13,01 persen.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (19/4/2023) pukul 09.00 WIB, beras premium naik 0,59 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.720 per kilogram (kg), beras medium turun 1,01 persen jadi Rp11.790 per kg, kedelai naik 1,49 persen jadi Rp14.950 per kg, bawang merah naik 0,41 persen jadi Rp34.520 per kg, bawang putih naik 1,01 persen jadi Rp31.990 per kg.

Cabai merah keriting juga naik 4,83 persen jadi Rp40.630 per kg, cabai rawit merah naik 13,01 persen jadi Rp47.600 per kg, daging sapi murni naik 0,83 persen jadi Rp139.220 per kg, daging ayam ras naik 3,85 persen jadi Rp36.160 per kg, telur ayam naik 3,13 persen jadi Rp 29.700 per kg. Kemudian, gula konsumsi naik 0,42 persen jadi Rp14.470 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,55 persen jadi Rp18.030 per liter dan minyak goreng curah naik 0,47 persen jadi Rp15.030 per liter.

Lalu tepung terigu tetap Rp11.200 per kg, garam naik 5,82 persen jadi Rp11.640 per kg, tepung terigu kemasan naik 1,45 persen jadi Rp13.970 per kg, ikan kembung naik 4,63 persen jadi Rp40.910 per kg.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkapkan, permintaan komoditi pangan sudah mengalami kenaikan. Adapun untuk harga pangan, biasanya puncak kenaikan terjadi saat H-3 jelang Idul Fitri.

Tren harga pangan yang naik biasanya terjadi pada H-3 Idulfitri sampai dengan pasca Idulfitri yakni H+2 atau H+ lebaran. "Puncak-puncak kenaikan harga nanti saat tiga hari menjelang idul fitri. Permintaan mulai ada kenaikan," kata Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan, Minggu (16/4/2023).

Saat ini harga komoditi pangan di pasaran antara lain, gula pasir Reynaldi menyebut sudah di level Rp15.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi ada di harga Rp143.000 hingga Rp140.000. "Daging yang masih relatif tinggi namun kami masih memantau apakah harga daging ini mampu tertahan bahkan turun dengan terbantukan-nya oleh daging kerbau impor. Jika terdistribusi merata dengan di pasar tradisional saya kira mampu menekan harga daging di pasaran," kata Reynaldi.

Kemudian untuk kebutuhan pokok seperti cabai menurutnya juga masih di level harga yang tinggi. Ia mengatakan, rata-rata cabai rawit merah sekarang ada level Rp55.000 - Rp60.000 per kilogram. Kemudian bawang putih diangka Rp35.000-Rp36.000, bawang merah Rp42.000-Rp43.000 per kilogram.

Kemudian untuk telur ayam, Reynaldi mengatakan ada di harga Rp29.000 hingga Rp30.000. Sedangkan ayam ras masih konsisten di Rp39.000 hingga Rp40.000 per ekor.

"Hampir setiap komoditas ini sudah banyak permintaannya karena memasuki fase ke-2 menjelang idul fitri," tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :