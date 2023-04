Terpopuler Hari Ini: Inflasi AS Melandai dan Bos Freeport Temui Jokowi di Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Pembaca Kanal Ekonomi Bisnis.com memperhatikan perkembangan inflasi di Amerika Serikat.

Inflasi di negara Paman Sam tercatat melandai ke level 5 persen per Maret 2023 seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kemudian, berita terpopuler lainnya yaitu mengenai CEO Freeport-McMoran Inc. Richard C. Adkerson dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas yang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (12/4/2023).

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Inflasi AS Melandai ke 5 Persen per Maret 2023, Imbasnya ke Suku Bunga The Fed?

Inflasi Amerika Serikat (AS) melandai ke level 5 persen pada Maret 2023 seiring turunnya harga bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, harga sewa rumah yang melonjak membuat tekanan inflasi inti tetap tinggi.

Hal tersebut membuka peluang Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga acuan pada bulan depan.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu (12/4/2023), inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 0,1 persen per Maret 2023, setelah sebelumnya mengalami kenaikan 0,4 persen pada Februari 2023.

2. Bos Freeport Richard Adkerson Temui Jokowi di Istana, Bahas Larangan Ekspor?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Richard C. Adkerson bersama Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Istana Negara pada hari ini, Rabu (12/4/2023).

Kedatangan kedua bos Freeport itu terjadi di tengah rencana pemerintah untuk menyetop ekspor konsentrat tembaga pada Juni 2023.

Namun, Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memastikan tak ada pembahasan mengenai keinginan Freeport agar pelarangan ekspor konsentrat tembaga ditunda.

3. Lengkap! Jadwal Contra Flow, One Way, Ganjil Genap di Tol saat Mudik 2023

Rekayasa lalu lintas one way, contra flow hingga ganjil genap bakal diterapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalan tol saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2023.

Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga pada 5 April 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023.

Berdasarkan beleid tersebut, penerapan sistem one way, contra flow dan ganjil genap untuk arus mudik Lebaran 2023 bakal mulai dilaksanakan 18 April 2023 hingga 21 April 2023.

4. Luhut Gagal Nego Bunga Pinjaman Kereta Cepat, Indonesia Masuk ke Jebakan Utang China?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan masih melakukan negosiasi dengan China untuk bisa menurunkan bunga pinjaman untuk kebutuhan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Dia menyampaikan bahwa pemerintah China masih menawarkan bunga sebesar 3,4 persen untuk pinjaman yang akan disalurkan melalui China Development Bank (CDB).

Untuk diketahui, Indonesia dan China telah menyepakati besaran dana pinjaman untuk cost overrun KCJB sebesar US$560 atau Rp8,3 triliun. Sementara itu, pemerintah masih akan terus berupaya menegosiasikan besaran bunga tersebut hingga ke kisaran 2 persen.

5. Defisit Anggaran Pemerintah AS Tembus US$1,1 Triliun, Meroket 63 Persen!

Defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat (AS) mencapai US$1,1 triliun pada paruh pertama tahun fiskal 2023. Angka tersebut melonjak 63 persen dibandingkan dengan tahun lalu (year-on-year/yoy).

Melebarnya defisit anggaran AS didorong oleh pengeluaran yang lebih tinggi untuk pendidikan, tunjangan kesehatan dan pembayaran bunga utang.

Besaran defisit untuk bulan Maret 2023 mencapai US$378 miliar, menurut angka-angka anggaran bulanan yang dirilis oleh Departemen Keuangan AS seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (14/4/2023). Adapun, perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan kalender.

