Harga Pangan Sepekan: Harga Minyak Goreng Curah dan Telur Naik!

Bisnis.com, JAKARTA - Harga komoditas pangan seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, minyak goreng curah, dan telur ayam ras dalam sepekan terakhir pada 26 Februari - 5 Maret 2023 mengalami kenaikan, sedangkan harga bahan pokok lainnya mengalami penurunan harga di rata-rata pasar se-Indonesia.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) dikutip Minggu (5/3/2023), harga beberapa jenis cabai tercatat naik. Harga cabai merah keriting naik 0,68 persen atau Rp290 menjadi Rp42.960 per kg, dan cabai rawit merah naik 2,07 persen atau Rp1.260 menjadi Rp62.200 per kg.

Harga daging ayam juga dilaporkan naik 0,63 persen menjadi Rp33.460 per kg, telur ayam ras naik 1,60 persen menjadi Rp27.940 per kg, dan Jagung peternak naik 3,90 persen menjadi Rp6.120 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah naik 0,34 persen atau Rp50 menjadi Rp14.960 per kg, sedikit meningkat dari harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp14.000 per liter.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan dan produsen akan meningkatkan suplai minyak goreng kemasan Minyakita dan minyak goreng curah, dari sebelumnya 300.000 ton menjadi 450.000 ton per bulan selama 3 bulan, yaitu Februari hingga April 2023.

“Untuk memenuhi kebutuhan migor menjelang puasa dan Lebaran yang kian meningkat, pemerintah dan produsen migor akan meningkatkan pasokan minyak goreng program domestic market obligation [DMO] sebanyak 450.000 ton per bulan selama 3 bulan, yaitu pada Februari hingga April 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 50 persen dari DMO bulanan yang dialokasikan sebesar 300.000 ton per bulan,” ujarnya.

Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan terpantau turun. Harga bawang merah dan bawang putih masing-masing turun menjadi Rp34.890 per kg dan Rp29.650 per kg.

Harga daging sapi murni turun 0,04 persen menjadi Rp133.740 per kg, gula konsumsi turun 0,07 persen menjadi Rp14.380 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana turun 1,95 persen menjadi Rp17.570 per kg.

Harga tepung terigu (curah) turun menjadi Rp11.140 per kg, ikan kembung turun menjadi Rp38.610 per kg, ikan tongkol Rp34.950 per kg, dan ikan bandeng turun menjadi Rp33.750 per kg. Adapun, beras premium terpantau stabil di harga Rp13.490 per kg.

