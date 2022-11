Harga Pangan Hari Ini 17 November: Beras Hingga Bawang Merah Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan hari ini, Kamis (17/11/2022), mayoritas terpantau stabil. Namun, harga cenderung naik bagi beberapa komoditas, seperti beras, tepung terigu, daging ayam dan sapi, serta bawang merah.



Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan melaporkan bahwa harga cabai merah dalam pekan ini terus mengalami reli kenaikan.

Harga cabai merah besar kembali mengalami kenaikan sebesar Rp300 dibandingkan hari sebelumnya, yakni dari Rp34.400 per kilogram (kg) menjadi Rp34.700 per kg. Harga cabai merah keriting stabil secara rata-rata nasional di angka Rp32.800 per kg, sementara cabai rawit merah turun Rp100 menjadi Rp45.900/kg.



Untuk harga bawang merah pada hari ini naik Rp100 dibanding kemarin, dari Rp37.100 per kg menjadi Rp37.200 per kg. Sementara pada pekan ini, harga bawang merah telah naik Rp600 per kg.



Direktur Barang Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto menyampaikan, harga bawang merah yang naik hanya bersifat temporer atau sementara saja akibat cuaca.



“Kenaikan harga bawang merah saat ini kami perkirakan hanya bersifat temporer ditengarai beberapa hari yang lalu curah hujan tinggi sehingga petani di sentra produksi antara lain Brebes dan Majalengka tidak melakukan panen. Informasi dari ABMI, saat ini terjadi panen di beberapa sentra produksi [Brebes, Majalengka, Demak dan Cirebon],” ujarnya dikutip, Kamis (17/11/2022).



Sementara itu, harga daging sapi naik tipis Rp100, dari Rp136.100 per kg menjadi Rp136.200 per kg. Harga daging ayam naik Rp200 dari Rp34.200 per kg menjadi Rp34.400 per kg, sedangkan telur ayam stabil di angka Rp28.900 per kg.



Harga tepung terigu juga terpantau naik sebesar 0,77 persen atau setara Rp100 dari Rp13.000 per kg menjadi Rp13.100 per kg.



Kemudian, harga beras untuk jenis premium terpantau naik Rp100 menjadi Rp12.900 per kg, sedangkan untuk jenis medium stabil di angka Rp10.900 per kg.



Adapun, komoditas lainnya berada dalam kondisi stabil, seperti bawang putih tetap di harga Rp25.900 per kg. Gula pasir juga tetap di harga Rp13.900 per kg. Harga kedelai impor bertahan tinggi di level Rp14.900 per kg.



Sementara itu, minyak goreng dalam kondisi stabil untuk semua jenis. Minyak goreng curah kini bertengger di angka Rp13.900 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana dan premium masing-masing Rp16.100 per liter dan Rp20.800 per liter. Minyak goreng dengan merek Minyakita secara rata-rata nasional berada di bawah HET (Rp14.000 per liter), yakni Rp13.900 per liter.

