Harga Pangan Hari Ini 15 November: Cabai Terus Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan hari ini, Selasa (15/11/2022), terpantau stabil cenderung menurun untuk sebagian besar komoditas, seperti seluruh jenis cabai yang memasuki reli penurunan.



Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan melaporkan bahwa harga cabai sejak pekan lalu terus mengalami penurunan.



Harga cabai merah besar turun 1,7 persen setara Rp600 dibanding hari sebelumnya dari Rp35.300 menjadi Rp34.700 per kilogram (kg). Cabai merah keriting turun harga secara rata-rata nasional dari Rp33.200 menjadi Rp32.900 per kg, sementara cabai rawit merah turun Rp700 menjadi Rp45.800/kg.



Kemendag mencatat tren penurunan tersebut karena sentra utama produsen cabai, seperti Jawa Barat (Bandung dan Cianjur) dan Jawa Timur telah memasuki masa panen, namun perlu diwaspadai adanya gangguan cuaca hujan ekstrem



Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid menyampaikan bahwa tren ini akan terus berlanjut hingga awal 2023. Harganya pun diproyeksi akan terus turun bahkan dapat mencapai Rp17.000/kg.



“Kalau seandainya hujannya kurang, panas, harga cabai akan murah, murah terus sampai dengan awal Januari [2023]. Kalau udaranya cerah terus akan murah banget, di petani bisa Rp6.000/kg, di konsumen mungkin Rp17.000-Rp20.000 per kg,” katanya dikutip, Selasa (15/11/2022).



Sementara itu, harga bahan pokok lainnya justru terpantau naik. Daging sapi naik tipis Rp100 dari Rp136.000 menjadi Rp136.100 per kg. Harga daging ayam dan telur ayam juga kompak masing-masing naik Rp200 menjadi RpRp34.200/kg dan Rp28.700/kg.



Harga bawang merah juga naik sebesar 0,83 persen atau setara Rp300 dari Rp36.300 menjadi Rp36.600 per kg.



Adapun, komoditas lainnya berada dalam kondisi stabil, seperti bawang putih tetap di harga Rp25.900/kg. Harga beras, baik premium dan medium, stabil di Rp12.800 per kg dan Rp10.900 per kg. Gula pasir juga tetap di harga Rp13.900/kg.



Sementara itu, untuk minyak goreng yang sebelum terjadi sedikit kenaikan, kini stabil. Minyak goreng curah kini bertengger di angka Rp13.900 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana dan premium masing-masing Rp16.100 per liter dan Rp20.800 per liter. Minyak goreng dengan merek Minyakita secara rata-rata nasional berada di bawah HET (Rp14.000/liter), yakni Rp13.900 per liter.



Terakhir, komoditas impor seperti kedelai yang sebelumnya mengalami tren kenaikan, kini berangsur stabil di harga yang tinggi, yakni Rp14.900 per kg. Harga tepung terigu juga stabil di Rp13.000 per kg.

Baca Juga : Harga Pangan Hari Ini 14 November: Harga Minyak Goreng dan Cabai Kompak Naik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : harga pangan harga cabai Harga Minyak