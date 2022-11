Harga Pangan Hari Ini 14 November: Harga Minyak Goreng dan Cabai Kompak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (14/11/2022). Kenaikan harga terjadi pada minyak goreng, bawang, daging ayam, telur, daging sapi hingga cabai.

Berdasarkan laporan di Pusat Informasi Harga Pangan Nasional (PIHPSN), per hari ini, Senin (14/11/2022), pukul 14.00 WIB, harga minyak goreng seluruh jenis kompak naik.

Harga minyak goreng curah naik Rp100 dari Rp14.700 per kilogram (kg) menjadi Rp14.800 per kg dibanding Jumat pekan lalu. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan bermerek I naik Rp150 menjadi Rp21.850 per kg dan kemasan bermerek II naik Rp100 menjadi Rp20.150 per kg.

Pada sebaran data PIHPS secara nasional, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki harga minyak goreng sesuai HET. Sementara itu, harga minyak goreng curah di Maluku Utara terpantau naik menjadi Rp21.000 per kg.

Pada periode yang sama, harga rata-rata komoditas bawang merah juga terpantau naik Rp250 dari Rp37.000 menjadi Rp37.250 per kg. Daging dan telur ayam juga kompak naik masing-masing sebesar Rp250 dan Rp200 menjadi Rp34.550 per kg dan Rp28.850 per kg.

Adapun, harga daging sapi masih fluktuatif sejak pekan lalu dan pada hari ini naik Rp150 menjadi Rp133.750 per kg.

Bahan pangan terakhir yang naik pada hari ini, yaitu cabai rawit hijau naik Rp350 menjadi Rp38.200 per kg. Sementara itu, harga cabai merah keriting turun dari Rp36.500 menjadi Rp36.300 per kg dan cabai rawit merah turun dari Rp46.850 menjadi Rp46.400 per kg.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan harga cabai yang sebelumnya melonjak tinggi, kini akan terus mengalami penurunan seiring dengan adanya panen raya di beberapa sentra produksi.

Selain itu, tiga komoditas lainnya bertahan sejak pekan lalu seperti beras secara rata-rata dari seluruh jenis stabil di level Rp12.200 per kg, bawang putih di harga Rp27.800 per kg dan gula pasir di level Rp14.400 per kg.

