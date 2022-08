Harga Pangan Hari Ini, 9 Agustus: Harga Cabai Naik, Minyak Goreng Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada hari ini, Selasa (9/8/2022). Harga cabai rawit merah, cabai merah besar dan rawit hijau terpantau kembali naik tipis.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Selasa (9/8/2022) pukul 10.00 WIB, harga cabai rawit merah naik 1,05 persen dibandingkan kemarin jadi Rp71.850 per kilogram (kg).

Kemudian, harga cabai merah besar naik 0,07 persen jadi Rp68.500 per kg dan cabai rawit hijau Rp54.100 per kg, naik 0,19 persen. Adapun, harga cabai merah keriting turun 0,5 persen jadi Rp69.200 per kg.

Sementara itu, harga bawang merah Rp46.900 per kg, turun 3,4 persen dan bawang putih ukuran sedang harganya tetap di Rp29.250 per kg.

Selanjutnya, harga telur ayam turun 0,85 persen jadi Rp29.050 per kg, daging ayam ras turun 1,14 persen jadi Rp34.750 per kg dan daging sapi kualitas I Rp137.700, turun 0,04 persen.

Harga minyak goreng curah saat ini sudah rata-rata di bawah harga eceran tertinggi yakni Rp15.500 per kg di pasar-pasar tradisional Indonesia. Harga minyak goreng curah terpantau turun 0,66 persen dibandingkan kemarin jadi Rp15.150 per kg, sedangkan harga minyak goreng kemasan meerk 2 Rp21.950 per kg, dan merek 1 Rp23.500 per kg, turun 0,84 persen.

Sementara itu, harga gula pasir dan beras terpantau stabil. Gula pasir lokal Rp14.550 per kg, gula pasir premium Rp15.950 per kg, beras kualitas bawah I Rp10.700 per kg, kualitas bawah II Rp10.450 per kg, kualitas medium II Rp11.600 per kg, kualitas super II Rp12.700 per kg, kualitas super I Rp13.150 per kg.

Dilihat dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan pada Selasa (9/8/2022), harga terigu terus mengalami peningkatan yakni Rp12.100, naik 0,83 persen dibanding kemarin dan harga kedelai tetap di Rp14.200 per kg.

Adapun, harga daging sapi, telur, ayam, semua jenis cabai, bawang mengalami penurunan pada hari ini.

