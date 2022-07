Daftar Harga Pangan Hari Ini, 17 Juli: Harga Cabai Turun, Telur Merangkak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau menurun selama satu pekan terakhir. Penurunan harga terjadi khususnya pada cabai, sedangkan harga telur terpantau sedikit naik dari awal pekan.

Berdasarkan pantauan dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Minggu (17/7/2022), harga cabai rawit keriting per kilogram (kg) tercatat sebesar Rp80.700 atau turun 7,98 persen dari harga awal pekan yakni Rp87.700.

Penurunan harga juga terjadi pada cabai rawit merah yakni menjadi Rp94.100 per kg (dari Rp99.800), cabai merah besar Rp80.600 (dari Rp84.600), dan bawang merah Rp63.100 (dari Rp63.200).

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga terpantau turun selama satu pekan terakhir yakni menjadi Rp20.700 per liter secara nasional, atau turun 2,82 persen dari Rp21.300 pada awal pekan. Sementara itu harga minyak goreng curah turun tipis menjadi Rp15.200 per liter, dari sebelumnya Rp15.500.

Di sisi lain, telur ayam ras terpantau sedikit naik dari Rp29.300 per kg pada awal pekan, menjadi Rp29.400.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), telur ayam ras dihargai sebesar Rp28.750 per kg di DKI Jakarta atau naik 0,35 persen.

Sejumlah harga komoditas pangan lain terpantau ikut naik di Ibu Kota. Contohnya, gula pasir lokal menjadi Rp15.250 per kg atau naik 0,66 persen, minyak goreng curah Rp16.200 per kg atau naik 2,86 persen, dan daging sapi kualitas 1 Rp154.000 per kg atau naik 1,55 persen.

Kendati demikian, harga cabai merah besar di DKI Jakarta turun 2,96 persen menjadi Rp108.350 per kg, sedangkan cabai merah keriting turun 3,46 persen menjadi Rp 104.600 per kg.

