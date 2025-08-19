Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya

Subsidi listrik 2026 naik 17,5% jadi Rp104,6 triliun karena biaya pokok penyediaan listrik meningkat dan jumlah pelanggan bersubsidi bertambah.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:20
Share
Warga mengisi token listrik di salah satu rumah susun di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Warga mengisi token listrik di salah satu rumah susun di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran subsidi listrik pada 2026 dipatok senilai Rp104,6 triliun atau naik 17,5% bila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp89 triliun.

Subsidi listrik tersebut mengambil porsi 49,7% dari total anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mencapai Rp210,1 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025), kenaikan anggaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi.

Adapun, kenaikan BPP listrik disebabkan, antara lain perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, dan kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan beban subsidi listrik tahun depan meningkat seiring naiknya jumlah pelanggan listrik subsidi.

Pada 2026, jumlah pelanggan listrik subsidi dipatok mencapai mencapai 44,88 juta pelanggan. Angka ini naik dibanding asumsi APBN 2025 yang sebesar 42,08 juta pelanggan.

Baca Juga

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu juga mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya pengendalian subsidi listrik. Adapun, pengendalian BPP tenaga listrik itu dengan penetapan roadmap specific fuel consumption (SFC) pembangkit tenaga listrik PLN.

Lalu, penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBtu, penetapan ceiling price pembelian tenaga listrik dari produsen swasta (IPP), penetapan roadmap susut jaringan tenaga listrik PLN, dan penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) sebesar US$70 per ton.

Tak hanya itu, penerapan subsidi listrik rumah tangga tepat sasaran juga dilakukan melalui pemadanan data pelanggan bersubsidi dengan data kesejahteraan sosial yang ke depan akan menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi (DTSEN).

Penerapan subsidi listrik tepat sasaran juga ditegaskan dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Disebutkan bahwa pada tahun depan, terdapat dua arah kebijakan subsidi listrik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pertama, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN) disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak.

Kedua, mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

"Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT [energi baru terbarukan]," demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.

Pemerintah menekankan bahwa kebijakan transisi energi perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Denis Riantiza Meilanova
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak
Premium
17 menit yang lalu

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally
Premium
1 jam yang lalu

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Membanding Anggaran Subsidi Energi APBN Pertama Prabowo, Jokowi, dan SBY

Membanding Anggaran Subsidi Energi APBN Pertama Prabowo, Jokowi, dan SBY

Subsidi BBM-LPG 2026 Tembus Rp210 Triliun, Ekonom Ingatkan Pembenahan Data Penerima

Subsidi BBM-LPG 2026 Tembus Rp210 Triliun, Ekonom Ingatkan Pembenahan Data Penerima

Subsidi Fosil Kalahkan Dukungan untuk EBT, Ketahanan Energi RI Rentan?

Subsidi Fosil Kalahkan Dukungan untuk EBT, Ketahanan Energi RI Rentan?

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi
Pajak
19 menit yang lalu

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South
Ekonomi Global
23 menit yang lalu

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya

SoftBank Suntik US$2 Miliar ke Intel, Perkuat Ambisi AI Global
Ekonomi Global
29 menit yang lalu

SoftBank Suntik US$2 Miliar ke Intel, Perkuat Ambisi AI Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan