Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nasib Dana Desa: Anggaran Dipangkas, Jadi Jaminan Jika Kopdes Gagal Bayar

Pemerintah akan memangkas anggaran dana desa menjadi Rp60,5 triliun pada 2026 dan menggunakannya sebagai jaminan jika Koperasi Desa Merah Putih gagal bayar, menimbulkan risiko bagi bank Himbara.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:08
Share
Presiden Prabowo Subianto pada acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) - BISNIS/Youtube Setpres.
Presiden Prabowo Subianto pada acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) - BISNIS/Youtube Setpres.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah bakal memangkas alokasi anggaran dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dana desa kalau merujuk data di Nota Keuangan 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp60,5 triliun. 

Menariknya bak sudah jatuh ketimpa tangga, selain pemangkasan, pemerintah juga akan menggunakan dana desa sebagai dana talangan jika Koperasi Desa Merah Putih (KMP) mengalami gagal bayar.

Dalam catatan Bisnis, rencana alokasi dana desa sebesar Rp60,5 triliun adalah yang terendah selama 5 tahun terakhir.

Sekadar gambaran, pada tahun 2021 misalnya, alokasi dana desa mencapai 71,9 triliun, lalu turun menjadi 67,9 triliun pada tahun 2022. Anggaran dana desa kembali naik pada tahun 2023 Rp69,9 triliun dan tahun 2024 realisasinya mencapai Rp70,9 triliun.

Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan realisasi dana desa sebesar Rp71 triliun. Namun demikian, jika mengacu kepada data prognosis APBN 2025, realisasi dana desa kemungkinan hanya akan berada di angka Rp68,9 triliun. Artinya dengan desain sebesar Rp60,5 triliun, anggaran dana desa tahun 2026 akan menjadi yang terkecil selama 5 tahun terakhir. 

Adapun, dengan alokasi dana desa yang semakin terbatas, pemerintah telah memfokuskan anggaran dana desa untuk sejumlah program. Pertama, mengarahkan fokus pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program Pemerintah berpedoman pada Asta Cita sesuai kewenangan desa.

Baca Juga

Program itu antara lain, penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana; peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa. 

Selanjutnya, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya; dukungan implementasi koperasi desa merah putih; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa; pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. 

Kedua, memberikan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berupa pemberian dukungan pengembalian pinjaman melalui Dana Desa dalam hal KDMP tidak dapat membayar kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo dan pemberian dukungan pengembalian pinjaman dimaksud dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman.

Ketiga, menambah kriteria Alokasi Afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana. Keempat, transformasi skema penyaluran dalam mendukung tata kelola APBN yang sehat dan kredibel. 

Berisiko Bagi Himbara 

Kebijakan pemerintah membebaskan Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih gagal bayar dari kewajiban pengembalian dana desa berpotensi menimbulkan risiko berlapis bagi bank Himbara.

Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menyampaikan dari sisi risiko kredit, bank kehilangan mekanisme kontrol terhadap kualitas aset lantaran dana desa yang ditempatkan di bank digunakan sebagai talangan untuk menutup gagal bayar koperasi, bukan untuk tujuan produktif.

“Jika kegagalan koperasi bersifat sistemik akibat lemahnya tata kelola, bank Himbara dapat terpapar risiko meningkatnya kredit bermasalah (NPL) karena likuiditas dana desa yang ditempatkan di bank melemah,” ungkap Arianto kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Dari sisi tata kelola, Arianto menilai kebijakan ini membuka celah moral hazard dan potensi penyalahgunaan dana desa. Dia mengatakan dana desa yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan masyarakat dapat ‘dialihkan’ untuk menambal kesalahan manajemen koperasi tanpa ada kewajiban pengembalian.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mengurangi disiplin koperasi dalam mengelola pembiayaan, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas bank Himbara sebagai pengelola dana desa.

“Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengikis fungsi dana desa sebagai buffer keuangan desa, menekan kinerja intermediasi bank Himbara, serta memperbesar eksposur reputasi dan compliance risk,” tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
44 menit yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
1 jam yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kopdes Tak Wajib Kembalikan Talangan Dana Desa, Pakar Bicara Risiko ke Himbara

Kopdes Tak Wajib Kembalikan Talangan Dana Desa, Pakar Bicara Risiko ke Himbara

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Setoran PNBP 2026 dari Kemenhub Kontraksi 15,3%, Ada Apa?

Target Setoran PNBP 2026 dari Kemenhub Kontraksi 15,3%, Ada Apa?

Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Fraksi PDIP Wanti-wanti Alokasi Dana Kopdes hingga Transparansi Pendapatan RAPBN 2026

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar
Jasa & Niaga
10 menit yang lalu

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU
Infrastruktur
13 menit yang lalu

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU

Mentan Klaim RI Bisa Swasembada Beras Tahun Ini, Asal…
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

Mentan Klaim RI Bisa Swasembada Beras Tahun Ini, Asal…

Mayoritas Fraksi di DPR Pertanyakan Alasan Prabowo Pangkas Dana Transfer Daerah
APBN
34 menit yang lalu

Mayoritas Fraksi di DPR Pertanyakan Alasan Prabowo Pangkas Dana Transfer Daerah

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo
Infrastruktur
38 menit yang lalu

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?