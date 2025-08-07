Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

Penambahan 5 bandara internasional di Indonesia diharapkan meningkatkan konektivitas dan ekonomi daerah, namun efektivitasnya bergantung pada promosi daerah dan dukungan pemerintah lokal.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 21:00
Share
Pesawat tengah parkir di Bandara Hang Nadim. / dok BP Batam
Pesawat tengah parkir di Bandara Hang Nadim. / dok BP Batam

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bandara internasional genap menjadi 22 bandar udara usai kenaikan status lima bandara menjadi internasional di Semarang, Bangka Belitung, Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak.

Penambahan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong ekonomi daerah. Namun, benarkah penambahan bandara akan sesuai dengan harapan Prabowo?

Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkapkan hasil analisis Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) terhadap data keimigrasian Indonesia menunjukkan bahwa WNA yang masuk-keluar Indonesia melalui 17 Bandara Internasional selama tahun 2023 sampai dengan Mei 2025, terpusat atau 90% melalui Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali.

Sementara bandara yang kontribusi penumpang WNA secara konsisten 1% sampai dengan 3% hanya Juanda di Surabaya dan Kualanamu di Sumatra Utara. Adapun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di atas 1% hanya pada tahun 2023.

Alvin memandang memang disparitas tersebut tampak sangat lebar dan menunjukkan bahwa keberaadaan bandara internasional lainnya tidak efektif datangkan tamu asing. Bukan tanpa sebab, tetapi butuh koordinasi dengan pemerintah daerah agar keberadaan bandara internasional efektif mendatangkan turis dan mendongkrak ekonomi.

“Karena daerah tidak promosikan potensi dan atraksi daerahnya di negara yang dilayani penerbangan langsung ke bandara di daerahnya,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga

Pasalnnya, bagaimana tamu atau turis asing mengetahui adanya atraksi di daerah kalau tidak dipromosikan. Untuk itu, Alvin mendorong daerah yang bandaranya kini stastusnya menjadi internasional diwajibkan promosi di luar negeri secara konsisten.

Menurutnya, hal itu dapat menjadi syarat penetapan bandara yang melayain rute internasional.

Alvin justru melihat keberadaan bandara internasional saat ini hanya memfasilitasi WNI ke luar negeri, utamanya Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan bandara di Indonesia hanya sebagai pengumpan atau feeder bagi bandara Changi dan KLIA.

Senada, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo juga melihat efektivitas bandara untuk perputara ekonomi akan tergantung pada peran pemerintah daerah.

Di mana peran serta pemda dalam mendukung ekosistem dari transportasi udara itu sendiri. Misalnya, dalam penyediaan hotel, fasilitas restoran, kemudian tempat-tempat wisatanya, atau lapangan-lapangan usaha yang lain yang terkait dengan transportasi udara.

Di sisi lain, juga bergantung pada kegiatan industri di daerah masing-masing. Sebagaimana di Semarang yang dekat dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.

“Kalau Semarang memang ada industrinya, kalau Palembang itu memang terkenal mungkin dari potensi wisata, budaya, juga jarak-jarak dengan kota-kota lain,” jelasnya.

Penambahan Bandara Internasional Bagian dari Asta Cita

Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa penambahan bandara internasional tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30/2025.

Dirinya menegaskan bahwa penetapan bandara internasional dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, potensi angkutan udara luar negeri, serta keterkaitan dengan sistem transportasi antarmoda.

Penetapan ini juga sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional guna mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jaringan penerbangan internasional sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan konektivitas antarnegara, mendukung pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini adalah langkah konkret dalam pemerataan akses udara internasional yang aman, andal, dan kompetitif,” jelas Lukman melalui keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

Secara terperinci, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025, telah ditetapkan tiga bandar udara sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2025, dua bandar udara lainnya ditetapkan sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
23 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
54 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penumpang Teriak Ancaman Bom di Pesawat Lion Air jadi Tersangka, Ini Motifnya!

Penumpang Teriak Ancaman Bom di Pesawat Lion Air jadi Tersangka, Ini Motifnya!

Prabowo Ingin Genjot Proyek Bandara Internasional di Daerah

Prabowo Ingin Genjot Proyek Bandara Internasional di Daerah

Jokowi Optimis Dua Bandara Baru di Papua Bisa Dongkrak Ekonomi

Jokowi Optimis Dua Bandara Baru di Papua Bisa Dongkrak Ekonomi

Jokowi Akan Resmikan 2 Bandara Baru di Papua Hari Ini

Jokowi Akan Resmikan 2 Bandara Baru di Papua Hari Ini

Yogyakarta Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Jawa

Yogyakarta Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Jawa

Punya Enam Titik Labuh Jangkar, Kepri Belum Maksimal Tarik Potensi Penerimaan Daerah

Punya Enam Titik Labuh Jangkar, Kepri Belum Maksimal Tarik Potensi Penerimaan Daerah

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global

Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?
Transportasi & Logistik
24 menit yang lalu

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya
Transportasi & Logistik
38 menit yang lalu

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk