Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Airlangga Hartarto ungkap strategi ekonomi 2025 fokus pada konsumsi, investasi, dan pariwisata, dengan target investasi Rp1.900 triliun dan insentif PPN rumah.
Dany Saputra
Dany Saputra
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:44
Konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan strategi pemerintah untuk menggenjot perekonomian pada semester II/2025.

Airlangga menuturkan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah strategis dengan fokus ke peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejumlah program unggulan yang tengah didorong yakni investasi dan ekspor melalui kawasan.

Di  sektor riil, Pemerintah juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai pelengkap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema kredit ini bersifat revolving dan diarahkan untuk mendorong sektor konsumsi, khususnya bagi kontraktor UMKM. Pemerintah juga memberikan dukungan dengan memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100% hingga akhir 2025 untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan Rp2 miliar.

Selain tengah menyiapkan berbagai program dukungan stimulus jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah juga terus mendorong percepatan produksi sektor-sektor padat karya agar dapat mengakselerasi produksi secara optimal hingga akhir tahun.

“Kemudian tentunya kalau terkait dengan APBN 2026 nanti akan dibahas tersendiri dan disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus nanti. Dan arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian/Lembaga. Karena investasi menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” ujar Menko Airlangga.

Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah tetap optimis dengan target investasi sebesar Rp1.900 triliun pada 2025 akan dapat tercapai, seiring dengan capaian realisasi investasi pada semester I-2025 yang telah menunjukkan hasil capaian positif.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata dengan mengarahkan kemudahan akses pada pelabuhan internasional dan bandara di destinasi wisata.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya keberlanjutan penyelenggaraan event berskala internasional seperti MotoGP di Mandalika dan F1 Powerboat di Danau Toba, sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing pariwisata nasional dan penggerak ekonomi daerah.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

