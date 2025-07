Harga Pangan Hari Ini 7 Juli: Harga Beras hingga Telur Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan pada hari ini, Senin (7/7/2025) mengalami kenaikan. Harga rata-rata nasional beras hingga telur tercatat mengalami kenaikan.

Mengutip laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 7.33 WIB, harga beras premium tercatat naik 0,89% menjadi Rp16.091 per kilogram (kg) dari harga pada Hari sebelumnya yakni Rp15.949.

Kemudian, harga rata-rata nasional beras medium juga merangkak naik 0,25% menjadi Rp14.217 per kg. Diikuti harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) naik 4,19% menjadi Rp13.100 per kg.

Harga kedelai biji kering juga menjadi salah satu komoditas yang naik. Posisinya meningkat 0,33% menjadi Rp10.934 per kg.

Lebih lanjut, daging ayam ras naik 1,59% menjadi Rp35.453 per kg dan telur ayam ras naik 0,02% menjadi Rp29.243 per kg.

Harga gula konsumsi naik 0,52% menjadi Rp18.475 per kg dan cabai merah keriting menjadi komoditas terakhir yang mengalami tren kenaikan harga 0,70% menjadi Rp44.426 per kg.

Berbanding terbalik, harga cabai merah besar justru turun 3,30% menjadi Rp40.825 per kg dan cabai rawit merah turun 5,44% menjadi Rp61.820 per kg.

Harga bawang merah turun 3,29% dari harga di hari sebelumnya menjadi Rp42.526 per kg dan bawang putih bonggol turun 1,62% menjadi Rp38.491 per kg.

Komoditas Pangan sumber protein seperti daging sapi murni juga turun 1,85% menjadi Rp132.524 per kg. Diikuti harga daging kerbau beku yang turun cukup signifikan 8,12% menjadi Rp96.667 per kg serta daging kerbau sugar (lokal) turun 14,74% menjadi Rp120.000 per kg.

Harga ikan tongkol turun 6,46% menjadi Rp31.606 per kg, ikan bandeng turun 3,26% menjadi Rp33.167 per kg dan ikan kembung turun 5,98% menjadi Rp38.515 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan turun 0,21% menjadi Rp20.771 per liter, minyak goreng curah turun 5,24% menjadi Rp16.614 per liter dan Minyakita turun 1,87% menjadi Rp17.275 per liter.

Terakhir, harga tepung terigu curah turun 1,53% menjadi Rp9,160 per kg, tepung terigu kemasan turun 4,62% menjadi Rp12.331 per kg dan garam konsumsi turun 0,87% menjadi Rp11.520 per kg.