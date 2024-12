Simulasi Makan Bergizi Rp10.000 di Warteg, Bisa Dapat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi. Untuk makan di Warteg bisa mendapatkan apa saja?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi. Nominal tersebut turun dari rencana awal sebesar Rp15.000 per porsi.

Kepala Negara menyampaikan, keterbatasan anggaran menjadi alasan mengapa makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas dengan Rp10.000 per porsi, menu makan apa saja yang bisa di dapat?

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada. Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

“Rp10.000 nggak dapat daging,” kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Menu makan di Warung Sederhana, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024) - BISNIS/Ni Luh Anggela. Perbesar

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

“Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil,” ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli.

Misalnya, untuk ikan bawal dan ikan nila, Syukur mematok sebesar Rp15.000. Ini sudah termasuk nasik, sayur, dan minum.

Sedikit berbeda, Iis, pemilih Warung Uncle Fajar yang berlokasi di Jl. Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyebut, dengan Rp10.000, menu yang di dapat yakni setengah porsi nasi putih, dengan satu lauk seperti tempe dan telur, serta sayur.

Menu ini sudah termasuk minum berupa air putih atau teh tawar, tergantung permintaan pembeli.

“Rp10.000 nasi sama lauk pauk aja,” pungkasnya.