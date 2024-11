Harga BBM SPBU Shell Naik per 1 November 2024, Cek Daftarnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di SPBU Shell mengalami kenaikan per 1 November 2024 untuk hampir semua jenis produk.

Mengutip laman resmi Shell, Jumat (1/11/2024), hanya BBM Shell Super yang tidak mengalami perubahan harga. BBM bernilai oktan 92 (RON 92) atau setara dengan Pertamax milik Pertamina itu dipatok seharga Rp12.290 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power dikerek naik sebesar Rp240 per liter menjadi Rp13.310 per liter. BBM RON 95 ini pada bulan lalu dipatok seharga Rp13.070 per liter.

Selanjutnya, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) juga mengalami kenaikan sebesar Rp280 per liter menjadi Rp13.540 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp13.260 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel naik sebesar Rp260 menjadi Rp13.510 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp13.250 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Shell per 1 November 2024:

Jakarta

Shell Super: Rp12.290 per liter

Shell V-Power: Rp13.310 per liter

Shell V Power Diesel: Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Banten

Shell Super: Rp12.290 per liter

Shell V-Power: Rp13.310 per liter

Shell V Power Diesel: Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Jawa Barat

Shell Super: Rp12.290 per liter

Shell V-Power: Rp13.310 per liter

Shell V Power Diesel: Rp13.510 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.540 per liter

Jawa Timur

Shell Super: Rp12.290 per liter

Shell V-Power: Rp13.310 per liter

Shell Diesel Extra: Rp13.170 per liter