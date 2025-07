Harga BBM di SPBU BP dan Vivo Kompak Naik, Ini Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP dan Vivo resmi naik per Selasa (1/7/2025). Kenaikan harga BBM di kedua SPBU tersebut sama halnya dengan perubahan harga di SPBU Pertamina dan Shell.



Mengutip laman resmi BP, harga BBM di SPBU BP kompak naik per 1 Juli 2025. Tercatat, harga BP Ultimate kini dipatok Rp13.300, naik dari sebelumnya Rp12.840 per liter.



Selanjutnya, harga BP 92 dipatok Rp12.600 per liter pada Juli ini. Harga tersebut naik dibandingkan Juni 2025 yang senilai Rp12.370 per liter.



Adapun, BP Ultimate Diesel kini dijual seharga Rp13.800 per liter. Harga itu naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp13.250 per liter.



Tak ketinggalan, harga BBM di SPBU Vivo juga kompak naik. Tercatat harga Revvo 90 dipatok Rp12.730 per liter per 1 Juli 2025 ini. Harga itu naik dari bulan sebelumnya, yakni Rp12.260 per liter.



Berikutnya, Revvo 92 kini dijual seharga Rp12.810 per liter. Angka itu naik dari sebelumnya Rp12.340 per liter.



Kemudian, harga Revvo 95 kini diaptok seharga Rp13.300 per liter. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp12.810 per liter.



Lalu, harga Diesel Primus Plus naik dari Rp13.210 menjadi Rp13.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM terbaru di SPBU BP dan Vivo per 1 Juli 2025:

Harga BBM SPBU BP

- BP Ultimate: Rp13.300 per liter



- BP 92: Rp12.600 per liter



- BP Ultimate Diesel: Rp13.800 per liter

Harga BBM SPBU Vivo

- Revvo 90: Rp12.730 per liter



- Revvo 92: Rp12.810 per liter



- Revvo 95: Rp13.300 per liter



- Diesel Primus Plus: Rp13.800 per liter