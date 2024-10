Pengumuman! Harga BBM di SPBU Pertamina Turun per 1 Oktober 2024

Harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina mengalami penurunan per 1 Oktober 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2024. Harga BBM nonsubsidi semua jenis produk terpantau mengalami penurunan.

Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, Selasa (1/10/2024), harga Pertamax turun Rp850 per liter menjadi Rp12.100 per liter. Bulan sebelumnya harga bensin dengan nilai oktan 92 (RON 92) dipatok Rp12.950 per liter.

Penurunan harga tidak hanya dilakukan terhadap Pertamax, tetapi juga mencakup BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.250 per liter. BBM jenis bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.220 per liter dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp14.470 per liter.

Selanjutnya, harga BBM keluaran terbaru Pertamina, Pertamax Green 95, dipatok Rp12.700 per liter atau turun Rp950 dibandingkan September 2024 yang dipatok Rp13.650 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp1.350 menjadi Rp12.700 per liter, dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp14.050 per liter

Kemudian, Pertamina Dex dipatok seharga Rp13.150 per liter atau turun Rp1.400 dibandingkan bulan lalu yang dibanderol seharga Rp14.550 per liter.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan.

Adapun, harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2024: