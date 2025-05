Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), harga BBM di wilayah DKI Jakarta untuk jenis Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei 2025.

Tak hanya itu, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 Juni 2025

Aceh

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo:Rp13.350 per liter

Dexlite: Rp13.020 per liter

Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp11.400 per liter

Dexlite: Rp11.920 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu

Pertamax: Rp12.700 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter

Dexlite: Rp13.290 per liter

Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter

Dexlite: Rp13.700 per liter

Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp11.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp12.350 per liter

Dexlite: Rp12.080 per liter

Pertamina Dex: Rp12.550 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB

Pertamax: Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter

Pertamax Green 95: Rp12.800 per liter

Dexlite: Rp12.740 per liter

Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Nusa Tenggara Timur

Pertamax: Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter

Dexlite: Rp12.740 per liter

Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

Biosolar Nonsubsidi: Rp12.640 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter

Dexlite: Rp13.020 per liter

Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp12.700 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter

Dexlite: Rp13.290 per liter

Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter

Dexlite: Rp13.020 per liter

Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

Maluku, Maluku Utara

Pertamax: Rp12.400 per liter

Dexlite: Rp13.020 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan

Pertamax: Rp12.400 per liter

Dexlite: Rp13.020 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Papua Barat, Papua Barat Daya

Pertamax: Rp12.400 per liter

Dexlite: Rp13.020 per liter

Pertamina Dex Rp13.500 per liter

Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter