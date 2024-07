Harga Pangan Hari Ini 5 Juli 2024: Beras dan Cabai Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah komoditas pangan seperti beras dan cabai secara rata-rata nasional mengalami kenaikan harga pagi ini, Jumat (5/7/2024), sedangkan beberapa diantaranya seperti daging ayam dan gula menunjukan penurunan harga di tingkat pedagang eceran.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (5/7/2024) pukul 10.21 WIB, harga beras jenis premium, medium, dan SPHP mengalami kenaikan harga dibanding hari sebelumnya.

Tercatat, harga beras premium naik tipis 0,54% menjadi Rp15.540 per kilogram, beras medium naik 0,07% menjadi Rp13.510 per kilogram, dan beras SPHP naik sebesar 0,48% menjadi Rp12.630 per kilogram.

Harga bawang putih bonggol terkerek sebesar 0,42% menjadi Rp40.950 per kilogram dan cabai rawit merah naik signifikan 2,33% menjadi Rp48.820 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Bapanas merekam, harga daging sapi murni pagi ini naik tipis 0,17% ke level Rp135.530 per kilogram, telur ayam ras naik 0,07% menjadi Rp29.540 per kilogram, dan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,28% menjadi Rp17.980 per kilogram.

Di tingkat pedagang eceran, harga jagung di tingkat peternak dipatok sebesar Rp5.640 per kilogram atau naik 0,53% dibanding hari sebelumnya. Harga ikan kembung dan ikan tongkol masing-masing meningkat jadi Rp37.810 per kilogram dan Rp32.110 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan menunjukkan penurunan harga. Bapanas melaporkan, harga kedelai biji kering impor turun tipis 0,08% menjadi Rp12.000 per kilogram.

Selanjutnya, harga bawang merah di tingkat pedagang eceran turun 0,98% menjadi Rp36.460 per kilogram, cabai merah keriting turun 0,37% menjadi Rp45.750 per kilogram, dan daging ayam ras turun 1,33% menjadi Rp35.690 per kilogram.

Bapanas juga merekam penurunan harga pada komoditas lainnya. Tercatat, harga gula konsumsi turun 0,17% menjadi Rp18.040 per kilogram, tepung terigu curah turun 1,07% menjadi Rp10.190 per kilogram, dan minyak goreng curah turun 0,88% menjadi Rp15.770 per liter.

Harga ikan bandeng pagi ini turun signifikan 3,79% menjadi Rp31.950 per kilogram, garam halus beryodium turun 1,05% menjadi Rp11.350 per kilogram, dan tepung terigu kemasan non curah turun 0,90% menjadi Rp13.220 per kilogram.