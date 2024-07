Harga Pangan Hari Ini 2 Juli: Beras & Cabai Naik Lagi, Bawang Mulai Landai

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bahan pangan mengalami tren kenaikan harga pada hari ini, seperti beras, cabai, dan daging sapi

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras premium secara nasional pada 2 Juli 2024 pukul 09.52 WIB terpantau berada di level Rp15.690 per kilogram atau naik tipis 1,36% dibandingkan harga kemarin.

Selain itu, harga beras medium juga terpantau naik tipis 0,52% menjadi Rp13.560 per kilogram. Harga beras premium masih berada di rentang harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yaitu Rp14.900 - Rp15.800 per kilogram, sementara harga beras medium telah berada di atas HET yang ditetapkan, yaitu Rp12.500 - Rp13.500 per kilogram.

Adapun, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog hari ini berada di level Rp12.620 per kilogram atau sedikit di atas HET yang ditetapkan, yaitu Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, rata-rata harga daging sapi hari ini naik Rp1.300 menjadi Rp136.270 per kilogram. Harga cabai-cabaian juga kompak naik.

Harga cabai rawit merah hari ini naik 5,51% menjadi Rp47.500 per kilogram. Begitupun harga cabai merah keriting hari ini naik 1,82% menjadi Rp45.390 per kilogram.

Komoditas lainnya yang terpantau naik harganya yaitu kedelai impor dan jagung pakan. Rata-rata harga kedelai impor hari ini naik 0,25% menjadi Rp12.070 per kilogram.

Adapun, harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini juga naik 0,53% menjadi Rp5.660 per kilogram. Harga jagung tersebut masih di bawah fleksibilitas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.800 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan yang terpantau melandai harganya, antara lain bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur, minyak goreng dan tepung terigu.

Rata-rata harga bawang merah hari ini turun tipis 0,39% menjadi Rp37.960 per kilogram dan bawang putih harganya turun 0,29% menjadi Rp40.880 per kilogram.

Harga daging ayam ras juga turun tipis 1,51% menjadi ke level Rp35.900 per kilogram dan harga telur ayam hari ini turun 0,2% menjadi Rp29.630 per kilogram.

Selain itu, harga minyak goreng terpantau kompak turun baik curah maupun kemasan sederhana. Rata-rata harga minyak goreng kemasan sederhana turun tipis 0,28% menjadi Rp17.930 per liter dan minyak goreng curah harganya turun 0,76% menjadi Rp15.760 per liter.

Adapun, rata-rata harga gula pasir hari ini turun 0,11% menjadi Rp18.060 per kilogram. Sementata harga tepung terigu kemasan hari ini juga turun tipis 0,45% menjadi Rp13.310 per kilogram, sedangkan harga tepung terigu curah terpantau stabil level Rp10.280 per kilogram.