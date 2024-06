Harga Pangan Hari Ini 27 Juni, Beras, Bawang, Cabai hinga Telur Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga pangan mayoritas komoditas hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Harga pangan yang melonjak hari ini yaitu beras, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit merah, gula, hingga telur ayam.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (27/6/2024) pukul 07.40 WIB harga beras medium naik 1,46% menjadi Rp13.690 per kg dan harga beras premium tercatat naik sebesar 1,36% menjadi Rp15.690 per kg,

Selain beras, harga kedelai biji kering (impor) mengalami kenaikan 4,65% menjadi Rp12.610 per kg. Komoditas lain yang mengalami kenaikan yaitu telur ayam ras yang naik 2,11% menjadi Rp30.500 per kg.

Harga bawang merah tercatat mengalami kenaikan 0,37% menjadi Rp40.700 per kg dan bawang putih bonggol naik 1,06% menjadi Rp42.010 per kg hari ini.

Tak hanya bawang, harga cabai rawit merah juga terpantau mengalami kenaikan sebesar 4,82% menjadi Rp47.860 per kg. Sedangkan, harga cabai merah keriting turun 7,40% menjadi Rp45.190 per kg.

Kenaikan harga pangan juga terjadi pada komoditas jagung tingkat peternak yang turun 5,17% menjadi Rp5.900 per kg. Di samping itu, harga daging ayam naik 3,27% menjadi Rp37.870 per kg.

Sedangkan, harga daging sapi murni turun 1,73% menjadi Rp133.040 per kg. Tak hanya itu, harga gula konsumsi naik 0,77% menjadi Rp18.230 per kg.

Komoditas lain yang harganya naik yaitu tepung terigu kemasan naik 2,02% menjadi Rp13.640 per kg, sementara tepung terigu (curah) naik 0,97% menjadi Rp10.410 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 1,22% menjadi Rp17.760 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 2,26% menjadi Rp15.540 per liter.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini kompak naik, seperti ikan kembung yang naik 4,85% menjadi Rp39.320 per kg, ikan tongkol naik 1,85% menjadi Rp32.530 per kg, sementara ikan bandeng turun 5,84% menjadi Rp31.140 per kg.