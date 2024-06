Damri Beroperasi di Daerah Wisata Bangka Belitung, Ini Jadwal dan Tarifnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Damri telah melayani operasional Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kepulauan Bangka Belitung untuk menghubungkan para wisatawan dengan destinasi wisata Indonesia dengan sejumlah jadwal dan rute keberangkatan.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan menjelaskan saat ini Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki keindahan alam seperti pantai adalah salah satu contohnya.

“Untuk memperkenalkan destinasi wisata tersebut, perseroan menghadirkan layanan Pangkal Pinang-Tanjung Berikat PP dan Tanjung Pandan-Membalong PP. Layanan KSPN DAMRI Bangka Belitung tidak hanya mengantar masyarakat langsung menuju Pantai Tanjung Berikat maupun Pantai Teluk Gembira, melainkan juga melewati destinasi wisata lainnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (16/6/2024).

Dia mencontohkan layanan Pangkal Pinang-Tanjung Berikat PP juga melewati Desa Wisata Namang yang terkenal akan Madu Pelawan dan Jamur Pelawan.

Pemesanan tiket perjalanan dapat dilakukan on the spot secara cashless via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card di setiap titik keberangkatan.

“DAMRI bangga dapat menghadirkan layanan untuk memperkenalkan keindahan alam serta pariwisata Bangka Belitung, dan kami mengundang masyarakat untuk menjelajahi Bangka Belitung bersama kami,” tutup Pohan.

Layanan KSPN DAMRI di Bangka Belitung beroperasi setiap hari dengan tarif terjangkau dengan detail sebagai berikut:

1. Pangkal Pinang-Tanjung Berikat PP

Dari Pool DAMRI Pangkal Pinang tersedia pukul 10.00 dan 14.00 WIB serta dari Tanjung Berikat pukul 06.30 dan 13.30 WIB. Tarif yang berlaku sebesar Rp33.000 dengan rute Pusat Kota-Simpang Empat Ramayana-Simpang Empat Semabung-Kampung Dul-Kampung Jeruk-Air Mesu-Desa Wisata Namang-Pantai Tanjung Berikat.

2. Tanjung Pandan-Membalong PP

Dari Kantor Pemasaran DAMRI Belitung tersedia pukul 06.00 dan 11.00 WIB serta dari Teluk Gembira pukul 08.00 dan 13.00 WIB. Tarif yang berlaku sebesar Rp22.000 dengan rute Tugu Batu Satam-Air Raya-Air Mali-Air Mirah-Kepang-Membalong-Pantai Teluk Gembira.

