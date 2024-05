Profesional Real Estat Top Dunia Musyawarah di Singapura, Bahas Apa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SINGAPURA - Pertemuan para profesional di industri real estat dunia, di bawah bendera International Real Estate Federation (Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers/FIABCI), digelar di Singapura pada 27-31 Mei 2024.

Mengusung tema Real Estate Business in the New Environment, Kongres ke-74 FIABCI akan mendiskusikan berbagai hal krusial perihal perkembangan industri real estat, termasuk kontribusinya dalam pembangunan global.

Selain itu, pertemuan tahunan organisasi real estat tertua di dunia itu juga memiliki agenda penting, yakni suksesi dan pemilihan World President FIABCI periode 2026-2027.

Saat ini, World President FIABCI dipegang oleh tokoh di industri properti Indonesia, Budiarsa Sastrawinata, yang juga menjabat sebagai Managing Director Ciputra Group. Ia menjadi orang ketiga asal Indonesia yang berhasil menduduki jabatan tersebut selain begawan properti Tanah Air sekaligus pendiri Ciputra Group, Ciputra (1989-1990), dan dan Ferry Sonneville (1995-1996).

Budiarsa yang merupakan World President ke-58 FIABCI, terpilih kali pertama pada 2021. Namun, sesuai peraturan organisasi FIABCI, presiden terpilih tak langsung menjabat, melainkan harus melalui tahapan sebagai Vice President Elect dan World President Elect masing-masing selama 1 tahun.

Baru di tahun berikutnya, World President Elect ditetapkan menjadi World President dengan masa jabatan 1 tahun dan tidak dapat langsung dipilih kembali setelah purna jabatan.

Adapun, Kongres ke-74 FIABCI di Singapura akan menandai suksesi kepemimpinan dari Budiarsa kepada Ramón Reira, perwakilan FIABCI Spanyol, yang akan mengemban tugas sebagai World President periode 2024-2025. Kelak Reira akan digantikan oleh Antonio Campagnoli, perwakilan FIABCI Italia, yang bertugas periode 2025-2026.

Dalam sambutan pembuka Kongres ke-74 FIABCI, Budiarsa mengatakan bahwa pada kongres kali ini FIABCI menegaskan misinya untuk mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan melalui sektor real estat.

“Dengan upaya kolaboratif, kami juga berusaha memperkuat ide-ide transformatif dan aneka terobosan memanfaatkan teknologi untuk mendorong kemajuan industri ini,” ujarnya, Selasa (28/5/2024).

Sejumlah inisiatif telah dilakukan FIABCI di bawah kepemimpinan Budiarsa, antara lain mendorong kolaborasi internasional dengan sejumlah lembaga, mempromosikan iklim bisnis berwawasan lingkungan, serta memunculkan peluang bisnis baru bagi anggota.

Pada awal tahun ini, FIABCI turut berpartisipasi dalam 2024 Partnership Forum of the Economic and Social Council (ECOSOC) yang berada di bawah naungan United Nations/PBB. FIABCI mendorong para pelaku industri real estat berkontribusi dalam membantu menekan angka kemiskinan, salah satunya melalui penyediaan hunian yang terjangkau.

