H+3 Lebaran: Harga Daging Sapi Murni Tembus Rp139.820 per Kg

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga bahan pangan seperti bawang merah, daging ayam ras, hingga daging sapi murni terpantau masih mengalami kenaikan pada Sabtu (13/4/2024). Namun, sebagian harga komoditas pangan mulai berangsur turun pada H+3 Lebaran 2024.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (13/4/2024) pukul 11.15 WIB, terpantau harga daging sapi murni naik 0,13% atau Rp180 menjadi Rp139.820 per kilogram (kg).

Selain daging sapi murni, kenaikan harga komoditas pangan juga terjadi pada daging ayam ras yang tembus Rp39.830 per kg atau naik 0,08%. Begitu pula dengan telur ayam ras yang naik 0,36% menjadi Rp31.070 per kg.

Harga protein hewani lain juga terpantau masih naik seperti ikan kembung menjadi Rp38.520 per kg atau merangkak naik Rp730, ikan tongkol menjadi Rp33.150 per kg, serta ikan bandeng naik Rp870 menjadi Rp33.870 per kg.

Sementara itu, bawang merah dan bawang putih bonggol juga kompak naik. Harga bawang merah menjadi Rp44.110 per kg atau naik Rp570, sedangkan bawang putih bonggol naik tipis 0,60% menjadi Rp43.340 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit merah juga naik Rp1.400 menjadi Rp58.140 per kg pada H+3 Lebaran 2024. Namun, cabai merah keriting mengalami penurunan harga menjadi Rp54.880 per kg atau turun Rp500.

Bapanas juga melaporkan bahwa harga beras premium naik 0,19% menjadi Rp16.090 per kg, sedangkan beras medium melandai menjadi Rp13.860 per kg. Serta, kedelai biji kering (impor) juga turun tipis 0,38% menjadi Rp13.160 per kg.

Kemudian, beberapa harga komoditas pangan lain mengalami penurunan. Misalnya saja, minyak goreng kemasan sederhana turun Rp180 menjadi Rp17.760 per liter. Minyak goreng curah juga turun menjadi Rp15.820 per liter.

Harga gula konsumsi juga turun menjadi Rp17.940 per kg. Tepung terigu (curah) menjadi Rp10.540 per kg dan tepung terigu kemasan (non-curah) juga turun tipis menjadi Rp13.370 per kg. Serta, garam halus beryodium turun Rp80 menjadi Rp11.530 per kg.

