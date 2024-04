Harga Pangan saat Idulfitri 2024: Harga Cabai Anjlok, Beras Kembali Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas komoditas pangan dilaporkan bergerak turun pada Idulfitri 1445H yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/4/2024). Sementara, komoditas lain seperti beras, kedelai biji kering impor, telur ayam, tepung terigu, jagung di tingkat peternak, dan garam dilaporkan naik dibanding hari sebelumnya.

Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (10/4/2024) pukul 10.44 WIB melaporkan, harga beras naik tipis siang ini. Tercatat, harga beras premium naik 1,67% menjadi Rp16.390 per kilogram dan harga beras medium naik 1,29% menjadi Rp14.140 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor naik signifikan sebesar 5,08% menjadi Rp13.870 per kilogram, telur ayam ras naik tipis 1,19% menjadi Rp31.340 per kilogram, dan tepung terigu curah naik 2,83% menjadi Rp10.910 per kilogram.

Komoditas lain juga turut terkerek naik. Harga jagung di tingkat peternak melonjak naik 6,62% menjadi Rp8.380 per kilogram, ikan bandeng naik tipis 0,98% menjadi Rp33.890 per kilogram, dan garam halus beryodium naik 5,94% menjadi Rp12.310 per kilogram.

Sementara itu mayoritas harga komoditas pangan bergerak turun pada hari raya Lebaran. Bapanas mencatat, harga bawang merah merosot sebesar 10,23% siang ini menjadi Rp39.300 per kilogram sedangkan bawang putih bonggol turun 3,20% ke level Rp42.110 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada berbagai jenis cabai. Harga cabai merah keriting dilaporkan turun 4,41% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp55.220 per kilogram. Harga cabai rawit merah anjlok sebesar 17,55% menjadi Rp48.070 per kilogram.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 4,00% menjadi Rp138.870 per kilogram dan daging ayam ras turun 3,45% menjadi Rp38.910 per kilogram.

Harga gula konsumsi turun 1,00% menjadi Rp17.780 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana turun tipis 0,95% menjadi Rp17.740 per kilogram, dan minyak goreng curah turun 1,95% menjadi Rp15.700 per kilogram.

Kemudian, harga tepung terigu kemasan curah turun 4,00% menjadi Rp12.960 per kilogram, ikan kembung turun 1,20% menjadi Rp37.000 per kilogram, dan ikan tongkol merosot 5,27% menjadi Rp31.090 per kilogram.

