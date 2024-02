Proyek Tol Getaci Tak Kunjung Tereksekusi, Akankah Dicoret dari PSN Tahun Ini?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengungkap nasib pembangunan calon jalan tol terpanjang RI, yakni Tol Gedebage- Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto menjelaskan, hingga saat ini, belum ada kajian mengenai rencana pencoretan Tol Getaci dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

"Sementara belum ada [rencana pencoretan dari PSN], terkait Getaci tadi memang masih proses tender ulang untuk badan usaha jalan tolnya, tapi tetap jalan pengadaan lahannya sudah kita anggarkan," jelasnya saat ditemui dalam Media Briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Dengan demikian, Suroto memastikan bahwa proyek Tol Getaci masih masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional. Hanya saja, teknis prioritas konstruksinya akan berubah, yang semula hendak dibangun hingga Cilacap menjadi ke Ciamis terlebih dahulu.

Saat ini, pemerintah akan fokus dalam melakukan pembebasan pengadaan lahan yang diharapkan dapat dikebut rampung pada 2024.

"Mungkin nanti tahapan saja yang berubah ya, mungkin tidak sampai Cilacap hanya sampai beberapa ruas yang masuk perbatasan sebelum di Jawa Tengah itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, proses lelang Tol Getaci diperpanjang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Reni Ahiantini menjelaskan, perpanjangan proses lelang tersebut dilakukan karena adanya penambahan kajian lahan untuk pematokan right of way (ROW).

"Spending-nya sedang di review lagi, kemudian sekaligus dengan melengkapi ketentuan clear zone yang penambahan ROW untuk safety itu kan, di mana pada saat pelelangan sebelumnya, ketentuan untuk memasukkan clear zone ke dalam basic design itu belum terbit," jelas Reni.

Reni juga menjelaskan dengan adanya proses penambahan alokasi lahan tersebut, total biaya investasi Jalan Tol Getaci bakal mengalami kenaikan. Hanya saja, dia belum bisa menyebutkan secara pasti berapa kenaikan dari investasi tersebut.

Adapun, saat ini lelang Tol Getaci telah memasuki tahap prakualifikasi dan ditargetkan bakal rampung pada kuartal II/2024.

