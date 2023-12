KRL Jabodetabek Siapkan 24 Perjalanan Tambahan saat Malam Tahun Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter telah menyiapkan penambahan frekuensi perjalanan KRL Jabodetabek pada malam pergantian tahun, 31 Desember 2023.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 24 jadwal perjalanan tambahan KRL Jabodetabek khusus untuk malam pergantian tahun. Anne menuturkan, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan jumlah dan kebutuhan penumpang terhadap perjalanan KRL.

Dia mengatakan, dengan penambahan frekuensi perjalanan, waktu operasional KRL Jabodetabek pun menjadi lebih panjang. Anne menuturkan, waktu operasional KRL Jabodetabek pada malam tahun baru kemungkinan akan selesai pada pukul 03.00 WIB keesokan harinya.

“Penambahan jadwal menyesuaikan kegiatan yang ada di Jakarta saat malam tahun baru, biasanya hampir 24 jam. Tetapi dari jam 03.00-04.00 kita akan melakukan perawatan, jadi dimaksimalkan jam 03.00 sudah berakhir,” kata Anne di Kantor KAI Commuter, Jakarta pada Rabu (20/12/2023).

Dia menuturkan, saat ini rencana penambahan frekuensi perjalanan tersebut masih dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Anne mengatakan, penambahan perjalanan akan dibagi pada masing-masing lintas pelayanan di Bekasi, Bogor, Rangkasbitung, dan Tangerang sesuai dengan kebutuhan.

“Kami sudah siap dengan menambah 24 perjalanan, tinggal ketoknya (pengesahan) saja, apakah diperbolehkan dan memang harus kami menambah perjalanan,” ujarnya.

Adapun, saat ini KRL Jabodetabek memiliki 1.100 perjalanan per harinya dengan kapasitas angkut sekitar 1,8 juta-2 juta per harinya. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, KAI Commuter memprediksi akan mengangkut sekitar 500.000 penumpang per harinya.

Sementara itu, secara keseluruhan, volume pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek selama periode libur Nataru diprediksi sebanyak 14,4 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan libur Nataru tahun lalu yaitu sebanyak 13,3 juta orang.

Anne melanjutkan, beberapa stasiun diprediksi akan dipadati selama libur Nataru. Stasiun-stasiun tersebut diantaranya adalah Bogor, Jakarta Kota, Tanah Abang, Lenteng Agung, dan Pasar Minggu.

“Stasiun-stasiun ini akan cukup padat dikunjungi pengguna musiman KRL Jabodetabek karena mereka berdekatan dengan tempat-tempat wisata,” jelas Anne.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News