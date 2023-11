LRT Jabodebek Terapkan Tarif Promo Baru Mulai Besok, Ini Rinciannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan tarif promo baru untuk LRT Jabodebek jelang masa libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Skema tarif baru ini akan berlaku mulai besok, Jumat (1/12/2023).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, promo tarif ini diberikan untuk mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan LRT Jabodebek dalam bepergian selama masa libur akhir tahun ini.

“Mobilitas masyarakat pada masa libur kali ini diprediksi cukup tinggi sehingga kami berharap LRT Jabodebek ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mengurangi kemacetan di jalan,” tutur Risal dalam keterangan resminya, Kamis (30/11/2023).

Secara terperinci, tarif LRT pada hari kerja (Senin-Jumat) pada jam sibuk adalah sebesar Rp3.000 untuk 1 km pertama dan maksimal sebesar Rp20.000. Adapun, periode waktu jam sibuk atau peak hours ditetapkan pada pukul 06.00 WIB-08.59 WIB dan mulai pukul 16.00-19.59 WIB.

Selanjutnya, tarif jam non sibuk atau off peak hours pada hari kerja dipatok Rp3.000 untuk 1 kilometer pertama dan maksimal sebesar Rp10.000. Waktu jam non sibuk pada hari kerja ditetapkan pada awal jam operasi hingga pukul 05.59, kemudian pukul 09.00-15.59 WIB, serta pukul 19.00 hingga akhir jam operasi LRT.

“Sementara itu, tarif pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional adalah sebesar Rp3.000 untuk 1 kilometer pertama dan maksimal Rp10.000,” kata Risal.

Selain memberlakukan tarif promo baru, Risal menyebutkan bahwa pemerintah juga akan menambah rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek yang beroperasi menjadi 16 rangkaian dari sebelumnya 12 rangkaian per 1 Desember 2023.

Dia mengatakan, penambahan jumlah rangkaian kereta akan dilakukan secara bertahap hingga LRT Jabodebek akan mengoperasikan 27 trainset secara penuh.

“Penambahan rangkaian ini dimaksudkan agar waktu tunggu (headway) dapat dipersingkat menjadi 7-15 menit sekaligus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama musim libur ini,” ujar Risal.

Risal berharap dengan diberlakukan tarif baru dan penambahan jumlah rangkaian ini, LRT Jabodebek dapat dijadikan moda transportasi andalan masyarakat selama berlibur, maupun untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

