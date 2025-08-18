Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tarif Hanya Rp80, Pengguna LRT Jabodebek Tembus 78.287 Orang pada HUT RI

Tarif Rp80 dorong pengguna LRT Jabodebek naik 72% jadi 78.287 orang saat HUT RI, dengan perpanjangan jam operasional hingga tengah malam.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 10:06
Share
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Jumlah pengguna LRT Jabodebek melonjak 72% menjadi 78.287 orang pada HUT RI ke-80 berkat tarif spesial Rp80 dan perpanjangan jam operasional.
  • Stasiun Dukuh Atas BNI menjadi yang paling padat dengan 18.159 pengguna tap in dan 18.061 pengguna tap out, diikuti oleh Stasiun Harjamukti dan Cikoko.
  • Tarif spesial Rp80 berlaku hingga 18 Agustus 2025, dengan LRT Jabodebek mengoperasikan 396 perjalanan tanpa layanan kereta khusus wanita.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi melaporkan sejalan dengan tarif khusus Rp80, jumlah pengguna LRT Jabodebek melonjak hingga 72% dan mencapai 78.287 orang pada momen HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

Purnomosidi menuturkan bahwa lonjakan jumlah pengguna ini didorong oleh hadirnya tarif spesial Rp80 dan perpanjangan jam operasional hingga tengah malam.

“Jumlah tersebut meningkat 32.640 pengguna atau sekitar 72% dibanding rata-rata pengguna akhir pekan di bulan Agustus yang mencapai 45.647 orang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).

Peningkatan ini pun juga tercermin dari tingginya aktivitas di sejumlah stasiun utama yang menjadi tujuan favorit masyarakat. Di mana Stasiun Dukuh Atas BNI tercatat sebagai yang paling padat dengan 18.159 pengguna tap in dan 18.061 pengguna tap out.

Disusul Stasiun Harjamukti yang melayani 8.576 pengguna tap in dan 9.112 pengguna tap out, serta Stasiun Cikoko yang melayani 8.319 pengguna tap in dan 7.306 pengguna tap out. Secara umum, arus pengguna mulai ramai sejak pukul 13.00 hingga 20.00 WIB.

Untuk menambah semarak perayaan, LRT Jabodebek juga membagikan suvenir berupa kaos tematik kemerdekaan di Stasiun Jati Mulya, TMII, dan Dukuh Atas BNI pada 17 Agustus, kemarin.

Baca Juga

Purnomosidi menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah memanfaatkan layanan LRT Jabodebek di momen spesial tersebut.

“Kami senang dapat menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan dengan memberikan layanan yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Kehadiran tarif spesial Rp80 serta perpanjangan jam operasional dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati rangkaian acara peringatan HUT RI,” ujarnya.

Tarif spesial Rp80 juga masih berlaku hingga 18 Agustus 2025. Pada tanggal tersebut, LRT Jabodebek mengoperasikan 396 perjalanan dengan jadwal mengikuti pola weekday. Pada hari yang sama, layanan kereta khusus wanita tidak diberlakukan sehingga seluruh rangkaian dapat digunakan bersama oleh semua pengguna.

Sesuai ketentuan hari libur dan cuti bersama, pengguna juga dapat membawa sepeda non lipat saat menggunakan LRT Jabodebek. Informasi detail mengenai jadwal keberangkatan kereta dapat diakses melalui akun Instagram resmi LRT Jabodebek @lrt_jabodebek.

Adapun tingginya minat masyarakat menggunakan LRT memang telah menunjukkan peningkatan. Menjelang dua tahun operasional LRT, total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025.

Tercatat rata-rata harian pengguna pada Agustus 2025 mencapai 101.618 orang di hari kerja (weekday) dan 45.647 orang di akhir pekan (weekend).

"Jumlah ini meningkat 291% dibandingkan rata-rata harian weekday pada Agustus 2023, saat LRT Jabodebek pertama kali diresmikan, yang tercatat 25.970 pengguna," ungkap Purnomosidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap
Premium
1 jam yang lalu

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)
Premium
2 jam yang lalu

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 42,48 Juta Penumpang

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 42,48 Juta Penumpang

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Pengguna LRT Jabodebek Naik 18%, Capai 2,7 Juta Pengguna pada Juli 2025

Pengguna LRT Jabodebek Naik 18%, Capai 2,7 Juta Pengguna pada Juli 2025

Perpanjangan LRT dari Manggarai - Dukuh Atas Butuh Dana Rp2 Triliun

Perpanjangan LRT dari Manggarai - Dukuh Atas Butuh Dana Rp2 Triliun

Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Membanding Anggaran Subsidi Energi APBN Pertama Prabowo, Jokowi, dan SBY
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

Membanding Anggaran Subsidi Energi APBN Pertama Prabowo, Jokowi, dan SBY

Harga Pangan Senin (18/8): Beras Premium-Medium Masih di Atas HET
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Harga Pangan Senin (18/8): Beras Premium-Medium Masih di Atas HET

Harga BBM Pertamina hingga Vivo Terkini, Turun Serentak Jelang HUT ke-80 RI
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

Harga BBM Pertamina hingga Vivo Terkini, Turun Serentak Jelang HUT ke-80 RI

Pecat 2.000 Pekerja secara Ilegal saat Pandemi, Qantas Didenda Rp949,16 Miliar
Ekonomi Global
32 menit yang lalu

Pecat 2.000 Pekerja secara Ilegal saat Pandemi, Qantas Didenda Rp949,16 Miliar

Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo
APBN
33 menit yang lalu

Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

2

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

3

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

4

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

5

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 3.265 Mdpl
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

2

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

3

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

4

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

5

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'