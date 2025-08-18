Tarif Hanya Rp80, Pengguna LRT Jabodebek Tembus 78.287 Orang pada HUT RI

Tarif Rp80 dorong pengguna LRT Jabodebek naik 72% jadi 78.287 orang saat HUT RI, dengan perpanjangan jam operasional hingga tengah malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi melaporkan sejalan dengan tarif khusus Rp80, jumlah pengguna LRT Jabodebek melonjak hingga 72% dan mencapai 78.287 orang pada momen HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

Purnomosidi menuturkan bahwa lonjakan jumlah pengguna ini didorong oleh hadirnya tarif spesial Rp80 dan perpanjangan jam operasional hingga tengah malam.

“Jumlah tersebut meningkat 32.640 pengguna atau sekitar 72% dibanding rata-rata pengguna akhir pekan di bulan Agustus yang mencapai 45.647 orang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).

Peningkatan ini pun juga tercermin dari tingginya aktivitas di sejumlah stasiun utama yang menjadi tujuan favorit masyarakat. Di mana Stasiun Dukuh Atas BNI tercatat sebagai yang paling padat dengan 18.159 pengguna tap in dan 18.061 pengguna tap out.

Disusul Stasiun Harjamukti yang melayani 8.576 pengguna tap in dan 9.112 pengguna tap out, serta Stasiun Cikoko yang melayani 8.319 pengguna tap in dan 7.306 pengguna tap out. Secara umum, arus pengguna mulai ramai sejak pukul 13.00 hingga 20.00 WIB.

Untuk menambah semarak perayaan, LRT Jabodebek juga membagikan suvenir berupa kaos tematik kemerdekaan di Stasiun Jati Mulya, TMII, dan Dukuh Atas BNI pada 17 Agustus, kemarin.

Purnomosidi menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah memanfaatkan layanan LRT Jabodebek di momen spesial tersebut.

“Kami senang dapat menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan dengan memberikan layanan yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Kehadiran tarif spesial Rp80 serta perpanjangan jam operasional dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati rangkaian acara peringatan HUT RI,” ujarnya.

Tarif spesial Rp80 juga masih berlaku hingga 18 Agustus 2025. Pada tanggal tersebut, LRT Jabodebek mengoperasikan 396 perjalanan dengan jadwal mengikuti pola weekday. Pada hari yang sama, layanan kereta khusus wanita tidak diberlakukan sehingga seluruh rangkaian dapat digunakan bersama oleh semua pengguna.

Sesuai ketentuan hari libur dan cuti bersama, pengguna juga dapat membawa sepeda non lipat saat menggunakan LRT Jabodebek. Informasi detail mengenai jadwal keberangkatan kereta dapat diakses melalui akun Instagram resmi LRT Jabodebek @lrt_jabodebek.

Adapun tingginya minat masyarakat menggunakan LRT memang telah menunjukkan peningkatan. Menjelang dua tahun operasional LRT, total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025.

Tercatat rata-rata harian pengguna pada Agustus 2025 mencapai 101.618 orang di hari kerja (weekday) dan 45.647 orang di akhir pekan (weekend).

"Jumlah ini meningkat 291% dibandingkan rata-rata harian weekday pada Agustus 2023, saat LRT Jabodebek pertama kali diresmikan, yang tercatat 25.970 pengguna," ungkap Purnomosidi.