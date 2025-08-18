Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAI Catat 145.000 Tiket KA Ludes Terjual di Puncak Arus Balik Libur Kemerdekaan

KAI menjual 145.959 tiket pada puncak arus balik HUT RI ke-80, mencapai 85,89% kapasitas. Layanan PSO mendukung mobilitas dengan tarif terjangkau.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:07
Share
Ilustrasi Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. BISNIS/Jessica Gabriela Soehandoko.
Ilustrasi Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. BISNIS/Jessica Gabriela Soehandoko.
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia mencatat penjualan 145.959 tiket kereta api pada puncak arus balik libur kemerdekaan, mencapai 85,89% dari kapasitas total.
  • Layanan Public Service Obligation (PSO) dari KAI membantu meningkatkan mobilitas masyarakat dengan tarif terjangkau selama periode liburan.
  • Okupansi beberapa kereta api melebihi 100% karena kursi digunakan oleh lebih dari satu penumpang dalam satu hari perjalanan, menunjukkan tingginya minat masyarakat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat lonjakan penumpang pada arus balik libur panjang momen HUT ke-80 RI. Hingga Senin (18/8/2025) pukul 08.00 WIB, tiket kereta api yang terjual mencapai 145.959 tiket atau 85,89% dari total kapasitas kursi yang disediakan untuk hari ini.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan tiket berlangsung hingga pukul 24.00 WIB malam nanti.

Anne memandang bahwa mobilitas masyarakat pada periode liburan ini sangat terbantu dengan kehadiran Kereta Api Public Service Obligation (PSO).

“Layanan berbiaya terjangkau ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan nyaman dengan tarif bersahabat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).

Secara kumulatif, selama periode 15–18 Agustus 2025, KAI telah menjual 629.504 tiket atau 93,03% dari total kapasitas kursi sebanyak 676.666 kursi. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan untuk perjalanan libur kemerdekaan.

Bahkan melihat okupansi dari 10 KA yang menjadi primadona, tingkat keterisian tempat duduk dari KA 271 (KA Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen) mencapai 8.898 pelanggan atau 262,32%.

Baca Juga

Anne menjelaskan bahwa okupansi yang melampaui 100% terjadi karena pola perjalanan penumpang yang dinamis. Banyak penumpang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute, sehingga satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu penumpang dalam satu hari perjalanan.

KAI juga mengimbau kepada masyarakat yang masih mencari tiket arus balik agar segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, atau kanal mitra resmi penjualan tiket KAI.

“Kereta api terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan arus balik libur kemerdekaan. Kehadiran layanan PSO dengan tarif terjangkau tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah,” tutup Anne.

Daftar 10 Kereta Api PSO Paling Diminati (15–18 Agustus 2025):

  1. KA 271 (KA Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen): 8.898 pelanggan (okupansi 262,32%)
  2. KA 272 (KA Airlangga relasi Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi): 8.731 pelanggan (okupansi 257,40%)
  3. KA 278 (KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan – Ketapang): 6.460 pelanggan (okupansi 217,65%)
  4. KA 277 (KA Sri Tanjung relasi Ketapang – Lempuyangan): 6.448 pelanggan (okupansi 217,25%)
  5. KA 282 (KA Bengawan relasi Pasar Senen – Purwosari): 5.163 pelanggan (okupansi 135,30%)
  6. KA 297 (KA Probowangi relasi Surabaya Gubeng – Ketapang): 5.067 pelanggan (okupansi 199,17%)
  7. KA 274 (KA Kahuripan relasi Kiaracondong – Blitar): 4.960 pelanggan (okupansi 167,12%)
  8. KA 298 (KA Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng): 4.913 pelanggan (okupansi 193,12%)
  9. KA 273 (KA Kahuripan relasi Blitar – Kiaracondong): 4.871 pelanggan (okupansi 164,12%)
  10. KA 281 (KA relasi Bengawan Purwosari – Pasar Senen): 4.852 pelanggan (okupansi 127,15%)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
27 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Manuver Haiyanto Kala Saham MDLN Menjulang
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Haiyanto Kala Saham MDLN Menjulang

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Pengoperasian Perjalanan KA Pada Libur HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

Pengguna LRT Jabodebek Naik 18%, Capai 2,7 Juta Pengguna pada Juli 2025

Pengguna LRT Jabodebek Naik 18%, Capai 2,7 Juta Pengguna pada Juli 2025

Diskon Tiket-Libur Sekolah Picu Lonjakan Penumpang Angkutan Umum

Diskon Tiket-Libur Sekolah Picu Lonjakan Penumpang Angkutan Umum

Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

Fakta Detik-detik Bendera Terbalik saat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Surabaya

Fakta Detik-detik Bendera Terbalik saat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Surabaya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bukan 2 Juta, Pemerintah Cuma Target Renovasi 373.939 Rumah pada 2026
Properti
11 menit yang lalu

Bukan 2 Juta, Pemerintah Cuma Target Renovasi 373.939 Rumah pada 2026

KAI Catat 145.000 Tiket KA Ludes Terjual di Puncak Arus Balik Libur Kemerdekaan
Transportasi & Logistik
29 menit yang lalu

KAI Catat 145.000 Tiket KA Ludes Terjual di Puncak Arus Balik Libur Kemerdekaan

Diskon Pajak Beli Rumah Berlanjut 2026, Pemerintah Anggarkan Rp3,4 Triliun
Properti
36 menit yang lalu

Diskon Pajak Beli Rumah Berlanjut 2026, Pemerintah Anggarkan Rp3,4 Triliun

Ekonomi China Melemah, PBOC Tak Mau Buru-Buru Pangkas Suku Bunga
Ekonomi Global
47 menit yang lalu

Ekonomi China Melemah, PBOC Tak Mau Buru-Buru Pangkas Suku Bunga

Pertumbuhan Ekonomi Thailand Kuartal II/2025 Lampaui Ekspektasi, Ditopang Ekspor
Ekonomi Global
51 menit yang lalu

Pertumbuhan Ekonomi Thailand Kuartal II/2025 Lampaui Ekspektasi, Ditopang Ekspor

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

2

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

3

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

4

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

5

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

2

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

3

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

4

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

5

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'