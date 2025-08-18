KAI Catat 145.000 Tiket KA Ludes Terjual di Puncak Arus Balik Libur Kemerdekaan

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat lonjakan penumpang pada arus balik libur panjang momen HUT ke-80 RI. Hingga Senin (18/8/2025) pukul 08.00 WIB, tiket kereta api yang terjual mencapai 145.959 tiket atau 85,89% dari total kapasitas kursi yang disediakan untuk hari ini.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan tiket berlangsung hingga pukul 24.00 WIB malam nanti.

Anne memandang bahwa mobilitas masyarakat pada periode liburan ini sangat terbantu dengan kehadiran Kereta Api Public Service Obligation (PSO).

“Layanan berbiaya terjangkau ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan nyaman dengan tarif bersahabat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).

Secara kumulatif, selama periode 15–18 Agustus 2025, KAI telah menjual 629.504 tiket atau 93,03% dari total kapasitas kursi sebanyak 676.666 kursi. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan untuk perjalanan libur kemerdekaan.

Bahkan melihat okupansi dari 10 KA yang menjadi primadona, tingkat keterisian tempat duduk dari KA 271 (KA Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen) mencapai 8.898 pelanggan atau 262,32%.

Anne menjelaskan bahwa okupansi yang melampaui 100% terjadi karena pola perjalanan penumpang yang dinamis. Banyak penumpang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute, sehingga satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu penumpang dalam satu hari perjalanan.

KAI juga mengimbau kepada masyarakat yang masih mencari tiket arus balik agar segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, atau kanal mitra resmi penjualan tiket KAI.

“Kereta api terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan arus balik libur kemerdekaan. Kehadiran layanan PSO dengan tarif terjangkau tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah,” tutup Anne.

Daftar 10 Kereta Api PSO Paling Diminati (15–18 Agustus 2025):