Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi China Melemah, PBOC Tak Mau Buru-Buru Pangkas Suku Bunga

People's Bank of China (PBOC) menahan pelonggaran moneter meski pertumbuhan ekonomi China melemah.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 11:49
Share
Gedung Peoples Bank of China (PBOC) di Beijing, China, pada hari Senin, 12 Agustus 2024./Bloomberg
Gedung Peoples Bank of China (PBOC) di Beijing, China, pada hari Senin, 12 Agustus 2024./Bloomberg
Ringkasan Berita
  • PBOC memilih untuk tidak segera memangkas suku bunga meskipun ekonomi China melemah, dengan fokus pada dukungan terarah dan kebijakan moneter longgar secara moderat.
  • Ekonomi China menghadapi tantangan dari hambatan perdagangan dan lemahnya permintaan domestik, namun tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan ketahanan yang solid.
  • PBOC mengisyaratkan penundaan pelonggaran moneter besar-besaran hingga akhir tahun, dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga dan rasio cadangan wajib jika risiko perlambatan ekonomi meningkat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sentral China, People's Bank of China (PBOC), memilih untuk menahan diri dari pelonggaran moneter agresif meski perekonomian Negeri Panda mencatat kinerja terburuk tahun ini. PBOC berkomitmen untuk tetap fokus pada dukungan terarah.

Dalam laporan kuartalan yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (18/8/2025), PBOC menegaskan akan menerapkan kebijakan moneter longgar secara moderat dengan menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan terarah bagi perekonomian.

Dalam laporannya, PBOC menilai ekonomi China masih menghadapi tantangan berupa hambatan perdagangan yang meningkat dan lemahnya permintaan domestik. Namun, fondasi ekonomi tetap kuat dengan ketahanan yang solid.

Terkait ancaman deflasi yang menghantui lebih dari dua tahun terakhir, PBOC menyoroti perbaikan indeks harga konsumen inti — yang mengecualikan komponen pangan dan energi — dalam beberapa bulan terakhir.

Kebijakan pemerintah yang menindak persaingan harga tidak sehat serta pergeseran strategi untuk mendorong konsumsi juga dipandang akan memberi dampak positif pada inflasi.

Adapun, pernyataan ini muncul setelah data terbaru menunjukkan pelemahan permintaan domestik. Perekonomian China melemah pada Juli 2025 yang dipicu oleh kampanye pengendalian kelebihan kapasitas industri di dalam negeri serta tekanan dari tarif impor yang lebih tinggi.

Baca Juga

Selain itu, lemahnya stimulus untuk infrastruktur dan konsumsi juga memperlihatkan rapuhnya permintaan sektor swasta.

Meski demikian, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,3% secara tahunan pada paruh pertama 2025, China dinilai masih dapat menoleransi perlambatan di semester kedua sembari tetap mencapai target resmi pertumbuhan sekitar 5%.

Dengan menyampaikan pandangan lebih optimistis atas inflasi, PBOC dinilai tengah mengisyaratkan penundaan penggunaan instrumen pelonggaran luas seperti pemangkasan suku bunga acuan atau rasio cadangan wajib atau Reserve Requirement Ratio (RRR) hingga akhir tahun.

Sebagai informasi, rasio cadangan wajib adalah ketentuan jumlah dana yang harus disisihkan bank sebagai cadangan. Menurut analis global, termasuk Citigroup Inc., langkah itu kemungkinan baru diambil saat risiko perlambatan ekonomi semakin besar.

“Dalam beberapa bulan ke depan, kebijakan struktural kemungkinan menjadi instrumen yang lebih penting bagi PBOC dibandingkan pemangkasan suku bunga atau GWM secara luas,” tulis ekonom Citigroup termasuk Yu Xiangrong.

Sementara itu, ekonom Goldman Sachs Group Inc. termasuk Chen Xinquan dalam risetnya menambahkan, penekanan PBOC pada implementasi kebijakan yang sudah ada dan pelonggaran terarah menunjukkan keterbatasan minat terhadap stimulus moneter besar-besaran.

Secara umum, ekonom memperkirakan PBOC masih akan memangkas suku bunga sebesar 10–20 basis poin dan menurunkan rasio cadangan wajib sekitar 50 basis poin pada akhir tahun.

Beberapa analis juga memprediksi pemerintah bakal menggulirkan stimulus fiskal tambahan apabila ekonomi melemah, termasuk injeksi kuasi-fiskal senilai 500 miliar yuan (US$70 miliar) seperti diproyeksikan Citi.

Selain itu, PBOC berjanji mencegah dana berputar secara pasif dalam sistem keuangan, mencerminkan kekhawatiran terhadap stabilitas finansial dan arbitrase. Menurut Goldman Sachs, hal ini kembali menegaskan bahwa bank sentral tidak terburu-buru melakukan stimulus besar-besaran.

PBOC juga mengungkap telah membentuk komite makroprudensial dan stabilitas keuangan sejak Januari 2025, sejalan dengan arahan pejabat tinggi untuk memperkuat mandatnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral memperluas peran dalam menstabilkan pasar properti dan saham, termasuk memfasilitasi pembentukan dana kuasi-stabilisasi untuk pembelian ekuitas awal tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
27 menit yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Manuver Haiyanto Kala Saham MDLN Menjulang
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Haiyanto Kala Saham MDLN Menjulang

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertumbuhan Ekonomi China 5,2% pada Kuartal II/2025, Ekspor Redam Pelemahan Konsumsi

Pertumbuhan Ekonomi China 5,2% pada Kuartal II/2025, Ekspor Redam Pelemahan Konsumsi

OPINI: Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 6%

OPINI: Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 6%

OPINI : Instrumen KLM, Katalis Pertumbuhan Berkualitas

OPINI : Instrumen KLM, Katalis Pertumbuhan Berkualitas

Kinerja Cuan Perusahaan China Anjlok Gara-Gara Perang Harga

Kinerja Cuan Perusahaan China Anjlok Gara-Gara Perang Harga

Tertekan Tarif Trump, Ekonomi China Melemah pada Juli 2025

Tertekan Tarif Trump, Ekonomi China Melemah pada Juli 2025

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-Diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-Diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Bank Sentral China (PBoC) Rajin Menabung Emas Walau Harga Sedang Tinggi

Bank Sentral China (PBoC) Rajin Menabung Emas Walau Harga Sedang Tinggi

Bos PBOC: Era Baru Mata Uang Global, Dolar AS Tak Lagi Mendominasi

Bos PBOC: Era Baru Mata Uang Global, Dolar AS Tak Lagi Mendominasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bukan 2 Juta, Pemerintah Cuma Target Renovasi 373.939 Rumah pada 2026
Properti
11 menit yang lalu

Bukan 2 Juta, Pemerintah Cuma Target Renovasi 373.939 Rumah pada 2026

KAI Catat 145.000 Tiket KA Ludes Terjual di Puncak Arus Balik Libur Kemerdekaan
Transportasi & Logistik
29 menit yang lalu

KAI Catat 145.000 Tiket KA Ludes Terjual di Puncak Arus Balik Libur Kemerdekaan

Diskon Pajak Beli Rumah Berlanjut 2026, Pemerintah Anggarkan Rp3,4 Triliun
Properti
35 menit yang lalu

Diskon Pajak Beli Rumah Berlanjut 2026, Pemerintah Anggarkan Rp3,4 Triliun

Ekonomi China Melemah, PBOC Tak Mau Buru-Buru Pangkas Suku Bunga
Ekonomi Global
47 menit yang lalu

Ekonomi China Melemah, PBOC Tak Mau Buru-Buru Pangkas Suku Bunga

Pertumbuhan Ekonomi Thailand Kuartal II/2025 Lampaui Ekspektasi, Ditopang Ekspor
Ekonomi Global
51 menit yang lalu

Pertumbuhan Ekonomi Thailand Kuartal II/2025 Lampaui Ekspektasi, Ditopang Ekspor

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

2

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

3

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

4

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

5

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

2

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

3

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

4

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

5

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'