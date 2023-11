Ekonomi Indonesia 2024 Bakal Stagnan, Ekonom Indef Beri Penjelasan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada 2024 lantaran dipicu oleh sejumlah faktor.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, salah satu pendorong paling banyak adalah konsumsi pemerintah lantaran banyak alokasi yang digunakan untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) dan lainnya.

Sementara, belanja modal diperkirakan akan relatif stagnan sehingga perlu diwaspadai, mengingat kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan Indonesia mencapai 8%.

“Kemungkinan justru yang membuat ekonomi kita turun tahun depan adalah konsumsi pemerintah,” kata Tauhid dalam Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11/2023).

Sementara itu, ekspor impor Indonesia pada 2024 masing-masing hanya diprediksi tumbuh sebesar 9% dan 9,4%, atau lebih rendah dibandingkan 2023 dan 2022. Ekspor impor yang tumbuh melambat itu dipicu oleh pelemahan ekonomi dunia yang diprediksi terjadi pada tahun depan.

Dia juga menambahkan, mitra dagang utama Indonesia yakni China, AS, Jepang, dan Korea juga menjadi pemicu penurunan pangsa ekspor Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di keempat negara ini diproyeksi menurun.

Namun di tengah proyeksi penurunan ekonomi pada sejumlah mitra dagang utama Indonesia, negara lainnya justru berpotensi tumbuh positif pada 2024. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang agar perdagangan Indonesia semakin bagus tahun depan.

“Ini mungkin bisa jadi jalan agar perdagangan kita semakin bagus,” ujarnya.

