Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. angkat bicara soal kabar investasi peternakan babi di Jepara. Berikut penjelasannya.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:23
Share
Pabrik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN)/Dok.Perusahaan.
Pabrik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN)/Dok.Perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) membantah kabar rencana investasi peternakan babi di Jepara, Jawa Tengah bernilai triliunan rupiah. Hal ini menyusul rilisnya fatwa MUI Jateng yang mengharamkan peternakan babi di wilayah tersebut. 

Direktur Bidang Hukum dan Kepatuhan CPIN Yustinus B Solakira mengatakan pihaknya tidak memiliki unit usaha peternakan babi dan tidak ada rencana mendirikan peternakan babi di Kabupaten Jepara. 

“Kami tidak pernah merasa akan mendirikan perternakan babi dan berkirim surat ke MUI, maka kami mulai melakukan penelusuran dan perlu melakukan klarifikasi,” kata Yustinus dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (7/8/2025).  

Pihaknya pun melakukan penelusuran ke lapangan dan berkomunikasi langsung ke Kantor MUI Jateng di Semarang, Rabu (6/8/2025). Manajemen mengaku kaget ketika nama perusahaannya disebut sebagai pihak yang akan mendirikan peternakan babi di wilayah Jepara sebagaimana disebut pada Fatwa MUI Nomor Kep.FW.01/DP-P.XIII/SK/VIII/2025.

Sebelumnya, MUI Kabupaten Jepara mendapatkan surat dengan tanda tangan Arip Abidin selaku Direktur Investasi atas nama perusahaan CPIN. Namun, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk tidak ada program atau perencanaan membangun peternakan babi. 

Menurut Yustinus, kop surat yang digunakan untuk berkirim surat ke MUI Kabupaten Jepara beda dengan Kop Surat PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Selain itu, CPIN tidak memiliki karyawan bernama Arip Abidin, apalagi menjabat sebagai Direktur Investasi.

“Jadi kesimpulannya, surat tersebut memalsukan nama perusahaan kami. Informasi ini penting diketahui MUI Jawa Tengah sekaligus masyarakat,” jelasnya. 

Kedatangan Tim PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ke Kantor MUI Jawa Tengah, Rabu (6/8/2025) ini diterima Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg, Sekretaris Dr H Agus Fathudin Yusuf MA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jateng KH Dr Ahmad Izzudin MAg.

“Dalam pertemuan, kami sampaikan profil perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan unggas ayam, mulai dari pakan, anak ayam, kemitraan ayam broiler dan rumah potong, serta ayam olahan,” lanjutnya.

Kepada pengurus MUI Jateng, Yustinus menyampaikan sepakat pada penolakan peternakan babi karena selain bertentangan dengan syariat umat muslim, juga terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. 

Namun, pihaknya cukup terganggu dengan penggunaan nama perusahaan yang mengatasnamakan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.

“Kami sudah berupaya mencari dan menghubungi Arip Abidin, kami undang ke Jakarta untuk kami minta penjelasannya, namun tidak datang dan hingga kami ke Semarang dia juga tidak bisa dihubungi,” jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Beban Emiten Unggas CPIN JPFA Cs Bisa Berkurang Efek Perjanjian RI-AS?

Beban Emiten Unggas CPIN JPFA Cs Bisa Berkurang Efek Perjanjian RI-AS?

Duo Emiten Unggas di dalam LQ45, Saham Murah Berprospek Cerah

Duo Emiten Unggas di dalam LQ45, Saham Murah Berprospek Cerah

Prospek Moncer Saham Charoen Pokphand (CPIN) Usai Laba Semester I/2025 Tumbuh

Prospek Moncer Saham Charoen Pokphand (CPIN) Usai Laba Semester I/2025 Tumbuh

BISI International Gandeng Chia Tai Seed Thailand Dirikan Perusahaan Patungan

BISI International Gandeng Chia Tai Seed Thailand Dirikan Perusahaan Patungan

CPIN Guyur Dividen Jumbo Rp1,77 Triliun! Konsisten 5 Tahun Beruntun

CPIN Guyur Dividen Jumbo Rp1,77 Triliun! Konsisten 5 Tahun Beruntun

Kans Tipis Charoen Pokphand (CPIN) Lanjutkan Lonjakan Kinerja

Kans Tipis Charoen Pokphand (CPIN) Lanjutkan Lonjakan Kinerja

RI–US Trade Pact Brings Mixed Fortunes for Poultry Issuers

RI–US Trade Pact Brings Mixed Fortunes for Poultry Issuers

Adu Resiliensi JPFA, CPIN & BISI di Tengah Sentimen Tarif AS-RI

Adu Resiliensi JPFA, CPIN & BISI di Tengah Sentimen Tarif AS-RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal
Agribisnis
53 menit yang lalu

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara
Ekonomi
1 jam yang lalu

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara
Manufaktur
1 jam yang lalu

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan
Properti
1 jam yang lalu

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global
Ekonomi
1 jam yang lalu

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

4

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

5

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

4

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

5

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI