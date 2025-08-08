Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil

AS akan mengakhiri tarif ganda dan memangkas bea impor mobil Jepang, namun belum ada kepastian waktu pelaksanaannya. Jepang terus mendesak realisasi cepat.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 11:17
Share
Para pendukung partai Sanseito mengangkat kepalan tangan mereka selama tur kampanye pemilu Sanseito, pada hari terakhir kampanye untuk pemilihan majelis tinggi 20 Juli, di Taman Shiba di Tokyo, Jepang 19 Juli 2025./REUTERS-Issei Kato
Para pendukung partai Sanseito mengangkat kepalan tangan mereka selama tur kampanye pemilu Sanseito, pada hari terakhir kampanye untuk pemilihan majelis tinggi 20 Juli, di Taman Shiba di Tokyo, Jepang 19 Juli 2025./REUTERS-Issei Kato

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Negosiator Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa menyebut Amerika Serikat (AS) memastikan akan mengakhiri penerapan tarif berganda tarif terhadap Jepang. AS juga disebut akan memangkas bea impor mobil seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Akazawa setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Pernyataan ini memberi sedikit kelegaan di tengah keraguan atas detail kesepakatan dagang yang dicapai kedua negara bulan lalu.

“Kami telah memastikan bahwa ketika pihak AS merevisi perintah eksekutif soal tarif universal, mereka juga akan mengeluarkan perintah baru untuk menurunkan tarif mobil dan suku cadang. Kami akan terus mendesak melalui seluruh jalur yang tersedia agar hal ini segera terealisasi,” ujar Akazawa dikutip dari Bloomberg, JUmat (8/8/2025).

Akazawa belum bisa memastikan kapan perintah tersebut akan diterbitkan, namun dia memperkirakan tidak akan memakan waktu hingga enam bulan atau satu tahun.

Akazawa melanjutkan, para pejabat AS menyesalkan aturan penumpukan tarif (stacking) tetap diberlakukan terhadap Jepang meski telah ada kesepakatan lisan. Washington juga berjanji akan mengembalikan kelebihan pungutan yang telah dibayarkan. Namun, belum ada kesepakatan terkait waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun, hingga kini, pihak AS belum memberikan komentar resmi terkait pertemuan terbaru itu.

Baca Juga

Jepang sebelumnya terkena tarif universal yang lebih tinggi dari perkiraan sebagai bagian dari gelombang pungutan baru yang diumumkan pemerintahan Presiden Donald Trump pada Kamis (7/8/2025). Meski selisihnya relatif kecil, kebijakan ini memicu kritik baru terhadap Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang tengah menghadapi desakan mundur usai hasil buruk pada pemilu.

Dalam sistem stacking, tarif 15% untuk Jepang ditambahkan ke pungutan yang sudah berlaku. Setelah mendapatkan pengecualian, tarif 15% hanya berlaku untuk barang yang sebelumnya dikenakan tarif di bawah 15%, sedangkan produk dengan tarif di atas 15% tidak akan mendapat tambahan bea lagi.

Namun yang lebih membebani perekonomian Jepang adalah tarif mobil yang masih mencapai 27,5% — gabungan dari tarif lama 2,5% dan tambahan 25% dari kebijakan Trump.

Dia menambahkan, sebagian perusahaan merugi hingga ¥100 juta (US$679.000) per jam akibat tarif tersebut, tanpa menyebut nama. Akazawa menekankan, pihaknya tetap menuntut penerbitan perintah eksekutif secepat mungkin. 

“Bahkan jika bisa dilakukan sehari atau sesaat lebih cepat,” ujarnya.

Akazawa menganggap perbedaan penerapan tarif stacking sebagai kesalahan administrasi dalam proses kesepakatan, dan menegaskan Jepang serta AS tetap sejalan dengan kesepakatan dagang akhir Juli lalu. Dia juga membela keputusannya untuk tidak membuat perjanjian itu secara tertulis — langkah yang dipertanyakan oposisi karena menimbulkan kebingungan.

Belum Ada Kepastian

Meski begitu, dia tidak memberikan kepastian kapan tarif universal yang lebih rendah dan pemangkasan tarif mobil akan berlaku. Akazawa hanya menyebutkan kebijakan tersebut akan dilaksanakan pada waktunya. Dia juga memberi sinyal akan kembali ke Washington untuk melanjutkan pembahasan.

“Sejauh yang saya pahami, pihak AS akan menangani hal ini secara wajar. Karena itu kami mengatakan tarif akan diterapkan dalam waktu yang tepat,” ujarnya.

Ketidakpastian jadwal pemangkasan tarif menjadi 15% menyulitkan pelaku industri otomotif, yang mempekerjakan sekitar 8% tenaga kerja Jepang dan menjadi penentu tren kenaikan upah yang menopang kebijakan kenaikan suku bunga bertahap Bank Sentral Jepang.

Pekan ini, Toyota Motor Corp. memangkas proyeksi laba tahunannya setelah memperkirakan beban tarif AS akan menggerus pendapatan hingga ¥1,4 triliun (US$9,5 miliar). Produsen mobil terbesar dunia itu kini memperkirakan laba operasional ¥3,2 triliun untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026, turun dari target awal ¥3,8 triliun.

Sebaliknya, Honda Motor Co. justru merevisi naik proyeksi laba tahunan dengan asumsi tarif 15% terhadap produk Jepang, menjadi ¥700 miliar (US$4,7 miliar) dari estimasi sebelumnya ¥500 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)
Premium
12 menit yang lalu

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)

Untung Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) saat Pengurangan Karyawan dan Penyesuaian Gerai
Premium
42 menit yang lalu

Untung Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) saat Pengurangan Karyawan dan Penyesuaian Gerai

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IJBNet Tujuh Tahun Berbakti Untuk Negeri

IJBNet Tujuh Tahun Berbakti Untuk Negeri

Pramono Perkuat Kerja Sama Budaya Indonesia-Jepang Lewat Connext Japan Djakarta Ennichi.

Pramono Perkuat Kerja Sama Budaya Indonesia-Jepang Lewat Connext Japan Djakarta Ennichi.

Lebih Rendah dari RI, Ini Alasan Trump beri Jepang Tarif Impor 15%

Lebih Rendah dari RI, Ini Alasan Trump beri Jepang Tarif Impor 15%

Trump Capai Kesepakatan Perdagangan dengan Jepang, Tarif Impor 15%

Trump Capai Kesepakatan Perdagangan dengan Jepang, Tarif Impor 15%

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Cadangan Devisa RI Dibayangi Utang Luar Negeri dan Efek Tarif Trump 19%

Cadangan Devisa RI Dibayangi Utang Luar Negeri dan Efek Tarif Trump 19%

Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil
Ekonomi Global
55 menit yang lalu

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil

Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?
Ekonomi
1 jam yang lalu

Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan
APBN
1 jam yang lalu

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025
Infrastruktur
3 jam yang lalu

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga
Ekonomi Global
3 jam yang lalu

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

4

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

5

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

4

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

5

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara