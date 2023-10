Harga Pangan Sepekan: Beras, Cabai, Daging, Telur, Minyak Goreng Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga pangan selama pekan kedua Oktober yang terhitung sejak 9-15 Oktober 2023 mengalami kenaikkan harga, khususnya untuk beras premium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, hingga minyak goreng curah.

Berdasarkan data harga panel Badan Pangan Nasional, Minggu (15/10/2023) pukul 11.33 WIB, harga beras premium naik 0,07 persen selama sepekan terakhir, di mana harga beras jenis premium hari ini seharga Rp14.970 per kg.

Sementara itu, harga beras medium mengalami penurunan dalam sepekan terakhir sebesar 0,08 persen atau turun menjadi Rp13.180 per kg. Namun, harga beras medium ini masih jauh dari harga ecerean tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami kenaikan yakni cabai merah keriting dengan lonjakan 0,22 persen menjadi Rp40.910 per kg dan cabai rawit merah naik 1,00 persen menjadi Rp48.660 per kg.

Di sampin gitu, harga daging sapi murni ikut melonjak 0,56 persen menjadi Rp135.180 per kg dan harga daging ayam naik 0,31 persen menjadi Rp35.420 per kg.

Selanjutnya, harga pangan telur ayam ras naik sepekan terakhir dengan kenaikan 0,65 persen atau menjadi Rp28.070 per kg dan gula konsumsi naik 0,19 persen menjadi Rp15.530 per kg.

Harga komoditas lain yang melonjak yakni tepung terigu curah yang naik 0,27 persen menjadi Rp10.940 per kg dan minyak goreng curah yang naik 0,41 persen menjadi Rp14.610 per liter.

Di sisi lain, sejumlah pangan mengalami penurunan seperti kedelai biji kering (impor) yang turun 0,23 persen atau menjadi Rp13.010 per kg. Kemudian bawang merah turun 0,47 persen menjadi Rp23.190 per kg dan bawang putih bonggol turun 0,16 persen menjadi Rp36.530 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga mengalami penurunan sebesar 0,23 persen menjadi Rp17.320 per liter. Lalu, harga jagung peternak turun 0,43 persen menjadi Rp6.950 per kg dan harga tepung terigu kemasan turun 0,44 persen menjadi Rp13.580 per kg.

Sementara itu, harga pangan ikan ada yang mengalami kenaikan yakni ikan kembung yang melonjak 3,07 persen menjadi Rp38.250 per kg dan ikan tongkol yang naik 0,12 persen menjadi Rp34.700 per kg. Sedangkan, harga ikan bandeng turun 0,58 persen menjadi Rp34.470 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News