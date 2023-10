Harga Pertamax Cs Naik Lagi, Pertamina Beri Penjelasan

Harga BBM Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya mengalami kenaikan per 1 Oktober 2023. Begini penjelasan Pertamina:

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina kembali mengalami kenaikan per 1 Oktober 2023. Kenaikan harga terjadi pada produk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax terpantau mengalami kenaikan selama 2 bulan berturut-turut. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax dipatok menjadi Rp14.000 per liter per Oktober 2023, naik dibandingkan September 2023 yang dipatok seharga Rp13.300 per liter.

Adapun, harga Pertamax pada September 2023 tersebut juga naik dari posisi Juni 2023 yang dipatok seharga Rp12.400 per liter.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa penyesuaian harga ini mengacu pada rata-rata MOPS (Means of Platts Singapore) pada periode 25 Agustus 2023 hingga 24 September 2023.

“Harga baru ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor [PBBKB] sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta,” kata Irto melalui siaran pers, Minggu (1/10/2023).

Irto menyebut bahwa dalam melakukan penyesuaian harga BBM ini, pihak Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya tren harga publikasi MOPS/Argus dan kurs.

Hal ini dilakukan agar Pertamina tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut, Irto menuturkan bahwa harga yang dikeluarkan pihaknya ini masih kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

"Harga produk Pertamina masih termasuk kompetitif dibandingkan perusahaan lain untuk produk dengan kualitas setara dan harga tersebut telah memenuhi ketentuan batas atas pada periode Oktober 2023 yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM,” tuturnya.

Irto menegaskan bahwa BBM yang mengalami kenaikan harga adalah BBM nonsubsidi. Untuk BBM bersubsidi, Pertamina tetap menerapkan harga yang sama sesuai dengan ketentuan pemerintah.

“Untuk BBM penugasan [JBKP] Pertalite harga tetap Rp10.000 per liter dan BBM subsidi [JBT] Solar tetap Rp6.800 per liter sesuai yang ditetapkan pemerintah,” ujar Irto.

Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2023:

Solar subsidi: Rp6.800 per liter Pertalite: Rp10.000 per liter Pertamax: Rp14.000 per liter (sebelumnya Rp13.300 per liter) Pertamax Turbo: Rp16.600 per liter (sebelumnya Rp15.900 per liter) Pertamax Green 95: Rp16.000 per liter (sebelumnya Rp15.000 per liter) Dexlite: Rp17.200 per liter (sebelumnya Rp16.350 per liter ) Pertamina Dex: Rp17.900 per liter (sebelumnya Rp16.900 per liter)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News