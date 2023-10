Pengumuman! Harga BBM Pertamax Cs Naik Lagi per 1 Oktober 2023

Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya. Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2023:

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi per 1 Oktober 2023.

Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, Minggu (1/10/2023), harga Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta naik Rp700 menjadi Rp14.000 per liter. Pada bulan lalu, BBM dengan nilai oktan 92 (RON 92) ini dibanderol seharga Rp13.300 per liter.

Penaikan harga tidak hanya dilakukan terhadap Pertamax, tetapi juga mencakup BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp16.600 per liter. BBM jenis bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp700 per liter dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok Rp15.900 per liter.

Selanjutnya, harga BBM keluaran terbaru Pertamina, Pertamax Green 95, dipatok Rp16.000 per liter atau naik Rp1.000 dibandingkan September 2023 yang dipatok Rp15.000 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite mengalami kenaikan Rp850 menjadi Rp17.200 per liter, dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp16.350 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex dipatok seharga Rp17.900 per liter atau naik Rp1.000 dibandingkan bulan lalu yang dibanderol seharga Rp16.900 per liter.

Penyesuaian harga tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan.

Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Oktober 2023:

Solar subsidi: Rp6.800 per liter Pertalite: Rp10.000 per liter Pertamax: Rp14.000 per liter (sebelumnya Rp13.300 per liter) Pertamax Turbo: Rp16.600 per liter (sebelumnya Rp15.900 per liter) Pertamax Green 95: Rp16.000 per liter (sebelumnya Rp15.000 per liter) Dexlite: Rp17.200 per liter (sebelumnya Rp16.350 per liter ) Pertamina Dex: Rp17.900 per liter (sebelumnya Rp16.900 per liter)

