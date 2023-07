Minyak Goreng Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini 31 Juli!

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah bahan pokok pada Senin (31/7/2023), dibuka bervariasi. Pagi ini, harga minyak goreng terpantau meningkat hampir untuk semua jenis.

Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga pukul 08.29 WIB, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 terpantau mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 7,48 persen menjadi 23.000 per kilogram (kg).

Harga minyak goreng curah juga terpantau mengalami kenaikan 7,42 persen menjadi Rp16.650 per kg, sedangkan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik tipis 1,01 persen menjadi Rp20.000 per kg.

Selain minyak goreng, harga daging ayam ras segar juga tercatat naik 3,31 persen ke level Rp39.000 per kg. Kemudian, harga gula pasir lokal juga tercatat naik 1,35 persen menjadi Rp15.000 per kg.

Dari jenis bumbu dapur, harga bawang putih ukuran sedang hari ini naik 4,65 persen menjadi Rp45.000 per kg, sedangkan bawang merah ukuran sedang justru berbalik turun 24,45 persen menjadi Rp27.500 per kg.

Sementara itu, komoditas lain terpantau kompak mengalami penurunan harga. Di antaranya, harga beras kualitas bawah I susut 11,65 persen menjadi Rp11.000 per kg, harga beras kualitas bawah II turun 13,22 persen menjadi Rp10.500 per kg, harga beras kualitas medium I turun 0,37 persen menjadi Rp13.500 per kg.

Kemudian, harga beras kualitas medium II turun 0,37 persen menjadi Rp13.300 per kg, harga beras kualitas super I turun 9,7 persen menjadi Rp13.500 per kg, serta beras kualitas super II turun 9,41 persen menjadi Rp13.000 per kg,

Seluruh jenis cabai juga kompak turun. Dengan perincian harga, cabai merah besar Rp27.500 per kg, cabai merah keriting Rp37.500 per kg, cabai rawit hijau Rp40.600 per kg, serta cabai rawit merah Rp35.000 per kg.

Komoditas daging merah per pukul 08.46 WIB, terpantau kompak mengalami penurunan. Harga daging sapi kualitas 1 turun 11,61 persen menjadi Rp122.550 per kg, serta daging sapi kualitas 2 turun 8,3 persen menjadi Rp118.800 per kg.

Terakhir, harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan 7,33 persen menjadi Rp29.700 per kg.

