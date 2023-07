Tiga Pejabat The Fed Kompak Suku Bunga Bakal Naik 2 Kali Lagi Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga pejabat Federal Reserve mengatakan bahwa bank sentral masih perlu menaikkan suku bunga hingga akhir tahun ini untuk mengembalikan inflasi ke target 2 persen.

Dilansir dari Bloomberg, Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan Michael Barr mengatakan The Fed telah membuat banyak kemajuan dalam kebijakan moneter dalam setahun terakhir ini untuk menekan inflasi.

"Saya katakan bahwa kami sudah dekat, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan," ungkap Barr, dikutip Selasa (11/7/2023).

The Fed mempertahankan suku bunga dalam pertemuan Juni setelah menaikkan suku bunga selama 10 pertemuan berturut-turut ke kisaran 5-5,25 persen. Sebagian besar pejabat the Fed memperkirakan akan menaikkan suku bunga 50 basis poin lagi hingga akhir tahun ini, menurut proyeksi yang dirilis setelah pertemuan bulan Juni.

"Kami kemungkinan akan membutuhkan beberapa kenaikan suku bunga lagi sepanjang tahun ini untuk benar-benar membawa inflasi kembali ke jalur yang sesuai dengan jalur 2 persen yang berkelanjutan," kata the Presiden The Fed San Francisco Mary Daly.

Berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh University of California, San Diego, Presiden The Fed Cleveland Loretta Mester juga mengatakan bahwa pandangannya sendiri sesuai dengan perkiraan median para pejabat the Fed untuk dua kali kenaikan suku bunga.

"Untuk memastikan bahwa inflasi berada di jalur yang berkelanjutan dan tepat waktu kembali ke 2 persen, pandangan saya adalah bahwa suku bunga akan perlu naik agak lebih jauh dari level saat ini dan kemudian bertahan di sana untuk sementara waktu sementara kami mengumpulkan lebih banyak informasi tentang bagaimana ekonomi berkembang," katanya.

FOMC dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan pada 25-26 Juli dan diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan tersebut. Pernyataan pejabat the Fed juga menyiratkan bahwa bank sentral akan menaikkan satu kali lagi suku bunga pada akhir tahun.

Daly mengatakan bahwa risiko-risiko untuk melakukan terlalu sedikit kebijakan untuk mengekang inflasi masih lebih besar daripada risiko-risiko untuk melakukan terlalu banyak, meskipun jarak antara keduanya semakin mengecil.

Dia mengatakan bahwa ia mulai melihat tanda-tanda perlambatan ekonomi, dan menambahkan bahwa penawaran dan permintaan mulai seimbang.

Pekan lalu, data Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan pertumbuhan pekerjaan melambat pada Juni, meskipun kenaikan gaji tetap kuat. Mester mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan upah saat ini masih jauh di atas tingkat yang konsisten dengan inflasi 2 persen mengingat perkiraan tren pertumbuhan produktivitas saat ini.

Inflasi inti tetap menjadi perhatian Fed. Meskipun indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi naik di bulan Mei dengan laju tahunan paling lambat dalam lebih dari dua tahun terakhir, PCE dikurangi makanan dan energi naik 4,6 persen tahunan di bulan Mei, yang menunjukkan bahwa inflasi tetap bertahan.

"Inflasi adalah masalah nomor satu kami," kata Daly.

Para pejabat the Fed juga menantikan rilis data inflasi yang akan dirilis pada Rabu (12/7). Analis yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan bahwa inflasi inti di luar makanan dan energi naik 0,3 persen month-on-month dan 5 persen year-on-year.

Di sisi lain, Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa meskipun tingkat inflasi terlalu tinggi, para pembuat kebijakan dapat bersabar untuk saat ini di tengah-tengah bukti perlambatan ekonomi.

"Saya memiliki pandangan bahwa kita dapat bersabar; kebijakan kita saat ini jelas berada di wilayah yang membatasi. Kami terus melihat tanda-tanda bahwa ekonomi melambat, yang menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan ini berhasil,” kata Bostic kepada Kamar Dagang Cobb County di Atlanta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News