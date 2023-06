Harga Pangan Hari Ini 8 Juni: Harga Beras, Cabai dan Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa harga bahan pangan seperti beras premium, cabai-cabaian, kedelai hingga daging ayam ras masih mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh Indonesia pada Kamis (8/6/2023).

Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (8/6/2023), harga beras premium naik 0,15 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.590 per kilogram (kg).

Kemudian, harga kedelai naik 1,08 persen jadi Rp13.050 per kg, bawang merah naik 0,49 persen jadi Rp36.810 per kg dan harga bawang putih bonggol naik 0,57 persen jadi Rp37.120 per kg.

Selanjutnya, harga cabai merah naik 0,23 persen jadi Rp34.130 per kg, cabai rawit merah naik 2,54 persen jadi Rp42.020 per kg dan daging sapi naik 0,40 persen jadi Rp135.620 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras yang naik 0,27 persen jadi Rp37.820 per kg. Selain itu, harga tepung terigu kemasan juga naik 0,38 persen jadi Rp13.740 per kg dan harga ikan kembung naik 3,83 persen jadi Rp41.160 per kg.

Adapun, harga minyak goreng curah turun 1,34 persen jadi Rp14.760 per liter, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,67 persen jadi Rp17.800 per liter, telur ayam turun 0,13 persen jadi Rp30.460 per kg, dan harga beras medium turun 0,42 persen jadi Rp11.810 per kg.

Sementara itu, harga pangan di Ibu Kota Jakarta seperti ayam masih Rp40.241 per ekor, telur Rp31.637 per kg dan bawang putih Rp39.103 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit Rp49.250 per kg, cabai rawit hijau Rp45.758 per kg dan harga cabai merah besar Rp47.500 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah Rp15.767 per kg tepung terigu Rp11.310 per kg, gula pasi Rp14.758 per kg, dan harga daging sapi Rp145.535 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News