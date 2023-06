Harga Cabai Rawit di Jakarta Naik, Tembus Rp50.000 per Kg!

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan di Ibu Kota Jakarta seperti bawang putih, cabai merah hingga cabai rawit mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (7/6/2023).

Melansir Info Pangan Jakarta, harga bawang putih naik Rp366 dibanding 2 hari lalu jadi Rp39.431 per kilogram (kg). Harga cabai rawit merah naik Rp272 jadi Rp50.840 per kg, cabai merah besaar naik Rp263 jadi Rp48.195 per kg dan cabai rawit hijau naik Rp673 jadi Rp46.651 per kg.

Kemudian, harga ayam ras tercatat Rp40.255 per ekor, harga telur ayam Rp31.784 per kg, tepung terigu Rp11.181 per kg, dan kentang Rp17.977 per kg.

Sementara itu, mayoritas bahan pangan secara rata-rata nasional pun seperti minyak goreng, cabai, telur ayam hingga beras terpantau mengalami kenaikan.

Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (7/6/2023), harga cabai merah keriting naik 6,19 persen jadi Rp35.870 per kilogram (kg), cabai rawit merah naik 7,20 persen jadi Rp43.780 per kg, daging sapi naik 0,87 persen jadi Rp136.380 per kg.

Harga bawang putih naik 2,24 persen jadi Rp37.870 per kg, daging ayam ras naik 2,60 persen jadi Rp38.620 per kg, telur ayam ras naik 1,84 persen jadi Rp31.030 per kg, gula konsumsi naik 1,04 persen jadi Rp14.630 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,95 persen jadi Rp18.110 per per liter, tepung terigu curah naik 0,09 persen jadi Rp11.110 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng curah naik 0,54 persen jadi Rp15.110 per liter, jagung peternak naik 0,94 persen jadi Rp6.440 per kg, ikan kembung naik 1,89 persen jadi Rp40.440 per kg.

Adapun, harga beras premium naik 1,40 persen jadi Rp13.770 per kg, beras medium naik 0,76 persen jadi Rp11.950 per kg, kedelai naik 2,01 persen jadi Rp13.180 per kg dan harga bawang merah naik 1 persen jadi Rp37.220 per kg.

Lalu, harga ikan tongkol naik 0,91 persen jadi Rp36.530 per kg, ikan bandeng naik 2,77 persen jadi Rp35.240 per kg dan harga tepung terigu kemasan naik 1,46 persen jadi Rp13.880 per kg.

