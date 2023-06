Harga Pangan 3 Juni 2023: Cabai Rawit Tembus Rp42.000

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga bahan pangan seperti beras, daging ayam, cabai merah keriting, hingga bawang putih masih mengalami kenaikan di rata-rata pasar seluruh Indonesia pada Sabtu (3/6/2023).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Sabtu (3/6/2023), harga beras premium naik 0,96 persen dibandingkan dengan seminggu lalu jadi Rp13.700 per kilogram (kg), kedelai biji impor naik 1,47 persen jadi Rp13.090 per kg.

Harga cabai rawit merah naik 5,94 persen jadi Rp42.260 per kg, cabai merah keriting yang naik 2,59 persen jadi Rp34.450 per kg, bawang putih bonggol naik 0,68 persen jadi Rp37.030 per kg. Harga daging sapi murni naik tipis 0,07 persen menjadi Rp136.740 per kg, daging ayam ras juga naik 0,19 persen jadi Rp37.360 per kg.

Telur ayam ras naik 0,59 persen jadi Rp30.810 per kg, kenaikan harga juga terjadi pada gula konsumsi naik 0,35 persen jadi Rp14.540 per kg, dan tepung terigu naik 0,45 persen jadi Rp11.130 per kg, sedangkan harga tepung terigu kemasan turun 0,5 persen jadi Rp13.970 per kg.

Selanjutnya, bahan pangan yang mengalami kenaikan harga adalah ikan kembung naik 6,71 persen jadi Rp41.810 per kg, ikan tongkol naik 1,73 persen jadi Rp36.540 per kg, ikan bandeng naik 3,80 persen jadi Rp35.220 per kg.

Sementara itu, Komoditas pangan yang mengalami penurunan harga meliputi bawang merah turun 1,00 persen jadi Rp36.670 per kg, daging sapi murni yang juga mengalami penurunan harga 0,07 persen jadi Rp135.320 per kg, dan beras medium turun 0,43 persen jadi Rp11.920 per kg

Minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11 persen jadi Rp17.930 per liter, minyak goreng curah turun 0,33 persen jadi Rp14.910 per liter, jagung peternak turun 0,47 persen jadi Rp6.310 per kg, garam turun 0,62 persen jadi Rp11.300 per kg.

