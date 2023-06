Harga Pangan Hari Ini 6 Juni: Harga Beras Hingga Telur Masih Mahal

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, kedelai, cabai, hingga telur masih mengalami kenaikan secara rata-rata di wilayah Indonesia.

Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Selasa (6/6/2023), harga beras premium naik 1,77 persen jadi Rp13.830 per kilogram (kg). Kemudian, harga beras medium naik 0,84 persen jadi Rp11.970 per kg dan harga bawang putih naik 0,22 persen jadi Rp37.000 per kg.

Harga cabai merah keriting naik 2,81 persen jadi Rp34.730 per kg, kedelai naik 0,46 persen jadi Rp13.000 per kg, cabai merah keriting naik 2,81 persen jadi Rp34.730 per kg, cabai rawit merah naik 3,67 persen jadi Rp42.090 per kg dan harga daging sapi naik 0,56 persen jadi Rp135.950 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras naik 1,68 persen jadi Rp38.220 per kg, telur ayam ras naik 0,53 persen Rp30.630 per kg, tepung terigu curah naik 0,09 persen jadi Rp11.120 per kg, garam halus naik 1,22 persen jadi Rp11.590 per kg.

Adapun, harga minyak goreng curah turun 0,07 persen jadi Rp14.950 per liter, gula konsumsi turun 0,07 persen jadi Rp14.470 per kg,minyak goreng kemasan sederhana turun 0,50 persen dan tepung terigu kemasan turun 0,58 persen jadi Rp13.660 per kg.

Sementara itu, harga bahan pangan di DKI Jakarta terpantau mengalami penurunan tipis dibanding 2 hari lalu. Dilihat Info Pangan Jakarta bawang putih turun Rp257 jadi Rp38.807 per kg, ayam ras turun Rp984 jadi Rp39.538 per kg.

Selanjutnya, harga telur ayam turun Rp152 jadi Rp31.750 per kg dan harga bawang merah turun Rp1.279 jadi Rp45.807 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit hijau turun Rp257 jadi Rp45.720 per kg, cabai rawit merah turun Rp408 jadi Rp40.160 per kg, minyak goreng curah turunRp64 jadi Rp15.740 per kg, cabai merah besar naik Rp109 jadi Rp48.041 per kg dan tepung terigu Rp11.192.

