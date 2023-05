Harga Pangan Hari Ini 27 Mei: Beras, Cabai, hingga Telur Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir masih mengalami kenaikan harga di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Berdasarkan Pusat Informasi harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), Sabtu (27/5/2023), harga minyak goreng naik 0,32 persen dibandingkan kemarin menjadi Rp15.800 per kilogram (kg), minyak goreng kemasan merk 2 naik 0,5 persen jadi Rp20.150 per kg, telur ayam naik 0,95 persen jadi Rp31.900 per kg.

Kemudian, harga gula pasir premium naik 0,31 persen menjadi Rp16.000 per kg dan daging ayam ras naik 2,11 persen jadi Rp38.650 per kg.

Harga berbagai jenis cabai juga terpantau naik. Harga cabai merah besar naik 2,61 persen jadi Rp47.100 per kg, cabai keriting naik 0,83 persen jadi Rp42.750 per kg, cabai rawit hijau naik 3,76 persen jadi Rp37.250 per kg, dan cabai rawit merah naik 2,46 persen jadi Rp45.800 per kg.

Demikian pula, harga beras kualitas medium I naik 0,37 persen jadi Rp13.550 per kg, beras kualitas medium II naik 0,38 persen jadi Rp13.300 per kg, kualitas super I naik 0,34 persen jadi Rp14.850 per kg, beras kualitas bawah I naik 0,81 persen jadi Rp12.400 per kg, kualitas bawah II naik Rp12.050 per kg.

Untuk bawang putih terpantau tidak mengalami perubahan harga atau tetap di Rp37.000 per kg, sedangkan harga bawang merah turun 3,73 persen jadi Rp41.250 per kg.

Sementara itu, di DKI Jakarta, harga bawang merah terpantau naik 1,62 persen jadi Rp53.350 per kg, cabai rawit hijau naik 9,76 persen jadi Rp46.650 per kg, cabai rawit merah naik 14.01 persen jadi Rp52.500 per kg, dan daging ayam ras naik 1,77 persen jadi Rp40.150 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News