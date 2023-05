Harga Pangan Hari Ini 26 Mei: Harga Minyak Goreng dan Bawang Putih Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan pangan seperti minyak goreng, daging ayam, telur hingga bawang putih masih mengalami kenaikan di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Melansir Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Bahan Pokok Kementerian Perdagangan pada Jumat (26/5/2023), harga minyak goreng kemasan premium naik 0,48 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp21.000 per liter.

Selain itu, harga daging ayam ras juga naik 2,15 persen jadi Rp38.000 per kg dan harga telur ayam naik 1,58 persen jadi Rp32.100 per kg.

Kemudian, harga cabai merah keriting naik 3,38 persen jadi Rp39.800 per kg, cabai merah besar naik 1,24 persen jadi Rp40.900 per kg, bawang putih naik 0,27 persen jadi Rp37.300 per kg.

Adapun, harga bawang merah turun 2,63 persen jadi Rp40.800 per kg, sedangkan haga cabai rawit merah turun 0,68 persen jadi Rp43.500 per kg dan harga daging sapi turun 0,14 persen jadi Rp138.200 per kg.

Selanjutnya, harga beras medium Rp12.100 per kg, beras premium Rp14.000 per kg, gula pasir Rp14.500 per kg, minyak goreng curah Rp14.900 per liter, Minyakita Rp15.000 per liter, kedelai Rp15.500 per kg, dan tepung terigu Rp13.300 per kg,

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta juga mayoritas mengalami kenaikan. Melansir Info Pangan Jakarta, harga telur ayam ras naik Rp133 jadi Rp32.255 per kg, cabai merah keriting naik Rp377 jadi Rp39.600 per kg, cabai merah besar Rp165 jadi Rp48.022 per kg, minyak goreng curah Rp15.853 per kg.

Adapun, harga ayam ras Rp40.774 per ekor, bawang putih Rp39.000 per kg, bawang merah Rp47.391 per kg, cabai rawit hijau Rp44.869 per kg dan tepung terigu Rp11.108 per kg.

