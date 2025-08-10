Bisnis Indonesia Premium
Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Produsen sepatu Indonesia berharap tarif impor AS turun dari 19% yang telah berlaku sejak 7 Agustus 2025.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:15
Pedagang memasarkan produk alas kaki melalui fitur siaran langsung platform penjualan daring di pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Pedagang memasarkan produk alas kaki melalui fitur siaran langsung platform penjualan daring di pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) masih berharap penurunan tarif resiprokal AS atas produk Indonesia hingga di bawah 19%. Adapun, hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk membuat tarif bea masuk ke AS lebih rendah. 

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya masih wait and see untuk melakukan ekspansi pasar ke AS, meskipun pemerintah menyebut tarif tersebut telah berlaku pada 7 Agustus 2025. 

"Negara lain infonya ada yang turun, harapan kami untuk terus turun. [Tarif] 19% ini cukup berat, akan ringan jika negara pesaing lebih tinggi," kata Billie kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (10/8/2025). 

Adapun, dibandingkan negara-negara Asean, tarif 19% berlaku tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Di sisi lain, Singapura 10%, Brunei Darussalam 25%, Vietnam 20%, Laos 40%, dan Myanmar 40%. 

Sementara itu, dari sisi kinerja ekspor alas kaki (HS 64) sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat mencapai US$1,29 miliar atau berkontribusi 8,73% dari total ekspor ke AS pada periode tersebut.  "Harapannya agar pesanan alas kaki Indonesia stabil ke depannya," lanjutnya.

Selain pasar AS, pengusaha alas kaki tengah menantikan peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai perjanjian perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

Menurut Biilie, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di ASEAN yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. 

"Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA apabila berhasil diharapkan disepakati September meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak," jelasnya. 

Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

"Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta," ungkapnya. 

Pihaknya menargetkan, jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Reni Lestari

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%
Manufaktur
25 menit yang lalu

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi
Ekonomi
1 jam yang lalu

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

Anggota Dewan Gubernur The Fed Ini Dorong Tiga Pemangkasan Suku Bunga pada 2025
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Anggota Dewan Gubernur The Fed Ini Dorong Tiga Pemangkasan Suku Bunga pada 2025

Produksi Alat Berat Naik 33% Semester I/2025, Tambang Bukan Penopang
Manufaktur
2 jam yang lalu

Produksi Alat Berat Naik 33% Semester I/2025, Tambang Bukan Penopang

