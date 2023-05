Harga Pangan Hari Ini 24 Mei: Beras, Kedelai, Cabai hingga Gula Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan seperti beras, kedelai, cabai, telur, hingga gula konsumsi masih mengalami kenaikan harga di rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.

Dilansir Panel Harga Pangan Nasional, Rabu (24/5/2023), daging ayam ras naik 0,84 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp37.000 per kilogram (kg), telur ayam ras naik 0,65 persen jadi Rp30.850 per kg, gula konsumsi naik 0,21 persen jadi Rp14.480 per kg.

Kemudian cabai merah keriting naik 5,53 persen jadi Rp35.100 per kg, cabai rawit merah naik 4,05 persen jadi Rp41.880 per kg, bawang putih naik 0,44 persen jadi Rp36.410 per kg, bawang merah naik 1,16 persen jadi Rp38.510 per kg.

Lalu beras premium naik 0,88 persen jadi Rp13.710 per kg, beras medium turun 0,08 persen jadi Rp11.880 per kg, kedelai naik 1,38 persen jadi Rp13.230 per kg, ikan kembung naik 1,99 persen jadi Rp40.050 per kg, dan tepung terigu naik 0,29 persen jadi Rp13.729 per kg.

Adapun bahan yang turun yaitu garam jadi Rp11.350 per kg, turun 0,26 persen, minyak goreng curah turun 0,94 persen jadi Rp14.790 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,39 persen jadi Rp17.910 per kg, dan jagung peternak turun 0,79 persen jadi Rp6.260 per kg.

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta seperti cabai merah keriting juga naik Rp689 dibanding kemarin jadi Rp40.022 per kg, cabai merah besar naik Rp333 jadi Rp49.404 per kg, minyak goreng curah naik Rp21 jadi Rp15.858 per kg, beras muncul I naik Rp6 jadi Rp12.628, beras IR 42/Pera naik Rp32 jadi Rp14.143 per kg, ayam ras naik RP472 jadi Rp40.333 per kg.

Gula pasir naik Rp38 jadi Rp14.715 per kg, tepung terigu naik Rp67 jadi Rp11.065, garam dapur naik Rp30 jadi Rp3.300 per 250 gram, daging sapi naik Rp116 jadi Rp9.670 per kg, dan daging kambing naik Rp400 jadi Rp145.800 per kg.

Kemudian telur turun Rp82 jadi RP32.272 per kg, cabai merah rawit turun Rp82 jadi Rp49.227 per kg, cabai rawit hijau turun Rp109 jadi Rp44.068, bawang merah turun Rp822 jadi Rp47.813 per kg, dan bawang putih turun Rp742 jadi Rp38.102 per kg.

