Puncak Arus Balik, One Way Berlaku di GT Kalikangkung hingga Cikampek

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberlakukan rekayasa lalu lintas pada puncak arus balik Lebaran 2023, Senin (1/5/2023). Skema One Way diberlakukan mulai dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 72.

Dilansir dari unggahan media sosial Jasa Marga, rekayasa lalu lintas One Way di Gerbang Tol Kalikangkung mulai diberlakukan sejak pukul 15.03 WIB.

"15.03 WIB GT Kalikangkung KM 414-Cikampek KM 72 diberlakukan satu arah [One Way]. Khusus Kendaraan yang menuju arah Cikampek," tulis unggahan Jasa Marga dalam media sosialnya, Senin (1/5/2023).

Sebelumnya, Korlantas Polri memperpanjang masa pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari yang sebelumnya berakhir pada 30 April menjadi sampai dengan 1 Mei 2023.

Perpanjangan tersebut berdasarkan data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Trans Jawa menuju arah Jakarta, pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan, serta prediksi peningkatan lalu lintas yang masih akan berlanjut.

Saat ini One Way diberlakukan dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang --KM 72 Cikampek. Selain One Way, saat ini juga masih diberlakukan contraflow dua lajur dari KM 72 Cikampek ke KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

Perpanjangan rekayasa lalu lintas One Way diperkirakan akan berakhir pada Senin (01/05/2023) pukul 24.00 WIB. Namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari arah Timur ke Jakarta, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas One Way.

