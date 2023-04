Arus Balik 2023, Jadwal One Way ke Arah Cikampek Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Korlantas Polri memberlakukan skema One Way berdasarkan situasi terkini arus balik mudik Lebaran 2023 Sabtu (29/4/2023), khususnya ke arah Tol Cikampek.

Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi menuturkan berdasarkan data dan kondisi sampai dengan pukul 12.00 WIB dari arah Timur menuju Jakarta, rata-rata kendaraan di atas parameter rekayasa lalu lintas per jamnya.

“Berdasarkan traffic counting KM 428+500 B Jalan Tol Semarang–Solo (arah Jakarta), rata – rata volume lalu lintas selama tiga jam berturut turut sebesar 2.896 kendaraan per jam, di atas parameter rekayasa lalin 2.800 kendaraan per jam,” kata Irjen Firman dalam keterangannya, Sabtu (29/4/2023).

Sementara, berdasarkan penghitungan jumlah kendaraan di KM 190 B Palikanci, Korlantas menyebutkan terjadi trend peningkatan selama 3 jam terakhir dengan volume lalu lintas pada pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB adalah sebesar 2.762 kendaraan per jam.

Angka tersebut sudah masuk ke dalam parameter rekayasa lalin yaitu 2.700 kendaraan per jam dan lebih tinggi dibandingkan volume lalu lintas per jam pada jam yang sama pada 28 April 2023 kemarin.

Lalu berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan anggota Korlantas di lapangan, Irjen Firman menyebut arus lalin terjadi peningkatan volume lalu lintas yang signifikan menuju ke arah Barat

Lalu, kondisi sumber arus bangkitan dari arah Selatan (Bandung) menuju Jaya, Irjen Firman menuturkan masih di bawah parameter rekayasa lalu lintas.

Traffic counting di km 100 B Cipularang, rata – rata volume lalu lintas selama tiga jam berturut turut mencapai 1.934kendaraan per jam, di bawah parameter rekayasa lalu lintas sebesar 2.800 kendaraan per jam.

Kemudian, berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan anggota Korlantas di lapangan, Irjen Firman menyebut arus lalin masih cukup kondusif menuju ke arah Barat dari arah Bandung dan Cileunyi.

Lebih lanjut Irjen Firman menyebut menjelaskan, berdasarkan pantauan lalin di atas, untuk percepatan pelaksanaan rekayasa One Way akan dilaksanakan rekayasa One Way secara bertahap dari KM 188 (Palimanan) sampai dengan KM 72 (Cikampek) dan dilanjutkan contraflow dari KM 72 sampai dengan KM 47.

Penyesuaian kebijakan rekayasa One Way akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas berdasarkan data traffic counting, pantauan CCTV dan laporan personil Korlantas di lapangan.

Pelaksanaan rekayasa lalu lintas One Way bertahap dari KM 188 (Palimanan) sampai dengan KM 72 (Cikampek) akan dilaksanakan tanggal 29 April 2023 pukul 14.30WIB (proses clearance dilakukan pukul 13.00 – 14.30 dan pukul 14.30 open traffic One Way/One Way dimulai).

Rekayasa lalu lintas One Way diperkirakan akan berakhir pada Minggu, 30 April 2023 pukul 24.00 WIB.

Namun Irjen Firman menyebut apabila pada periode tersebut kondisi lalu lintas dilihat dari traffic counting (VCR dibawah ketentuan), pantauan CCTV dan laporan petugas di lapangan selama tiga jam berturut turut, maka rekayasa lalu lintas One Way dapat dihentikan atau disesuaikan pelaksanaannya.

“Sedangkan apabila pada periode tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan ke arah Jaya, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas One Way,” tutup Irjen Firman.

