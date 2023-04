One Way Berlaku dari Km 414 hingga Km 70, Perhatikan Hal Ini

Bisnis.com, JAKARTA- Pada masa arus balik, Polri menerapkan kembali jalan satu arah atau one way dari arah Timur ke Barat.

Dikutip dari situs NTMC Polri, pada Kamis (27/4/2023), pemberlakuan one way pada arus balik lebaran 2023 dari arah Timur ke Barat atau dari Km 414 Kalikangkung menuju Km 70 Cikampek, Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat yang melintas di jalur one way untuk memperhatikan rambu, serta arahan petugas di lapangan.

Seperti halnya perubahan bahu jalan dan jalur darurat yang berbeda pada jalur normal. Hal ini disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan dalam pesannya kepada awak media.

“Untuk jalur utama, bahu jalan dan rest area tetap berada di kiri. Begitu pula jalur darurat. Sedangkan untuk jalur one way, bahu jalan, jalur darurat dan rest area berada di kanan,” jelasnya.

Selain itu, dalam pesannya Dirgakkum juga menyampaikan bahwa pintu keluar/exit tol pada jalur one way juga berbeda dengan jalur normal. Bila pada jalur normal ada di kiri, untuk jalur one way exit tol berada di kanan.

“Perubahan ini berlaku selama pelaksanaan one way,” tegas Dirgakkum dalam pesannya.

Dirgakkum menjelaskan mengapa adanya perubahan di kanan khusus pada jalur yang di rekayasa menjadi jalur one way, karena untuk memudahkan pengguna jalan apabila terjadi trouble pada kendaraanya.

“Sehingga mudah untuk dievakuasi dan untuk keselamatan, karena ada markanya khusus garis tidak terputus,” tutup Dirgakkum.

